На бывшего премьер-министра Чехии напали на митинге
На предвыборном мероприятии движения ANO в Добре (район Фридек‑Мистек) кто‑то сзади несколько раз ударил лидера движения и бывшего премьера Чехии Андрея Бабиша металлическим предметом — по информации агентства ČTK, им оказался костыль.
Инцидент произошёл 1 сентября; пострадавшего доставили в больницу для обследования, а подозреваемого задержала полиция. По предварительной оценке, нападение квалифицировано как нарушение общественного порядка.
Ранее 4 июня в Боливии в столкновениях со сторонниками экс‑президента Эво Моралеса пострадали 19 полицейских, сообщили в МВД.
Сторонники Моралеса уже несколько месяцев блокируют важные автомагистрали и организуют протесты; при очистке дорог были задержаны 42 человека, сообщил министр внутренних дел Роберто Риос.
Читайте также: