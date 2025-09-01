На бывшего премьер-министра Чехии напали на митинге

01 сентября 2025, 21:52

ČTK: Бывшего премьер-министра Чехии Бабиша ударили по голове костылем на митинге

Фото: istockphoto/Konoplytska

На предвыборном мероприятии движения ANO в Добре (район Фридек‑Мистек) кто‑то сзади несколько раз ударил лидера движения и бывшего премьера Чехии Андрея Бабиша металлическим предметом — по информации агентства ČTK, им оказался костыль.