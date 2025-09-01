Достижения.рф

На бывшего премьер-министра Чехии напали на митинге

ČTK: Бывшего премьер-министра Чехии Бабиша ударили по голове костылем на митинге
Фото: istockphoto/Konoplytska

На предвыборном мероприятии движения ANO в Добре (район Фридек‑Мистек) кто‑то сзади несколько раз ударил лидера движения и бывшего премьера Чехии Андрея Бабиша металлическим предметом — по информации агентства ČTK, им оказался костыль.



Инцидент произошёл 1 сентября; пострадавшего доставили в больницу для обследования, а подозреваемого задержала полиция. По предварительной оценке, нападение квалифицировано как нарушение общественного порядка.

Никита Кротов

