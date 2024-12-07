NA: Ирак разрешил более тысячи сирийским военным пересечь границу

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Ирак принял более тысячи сирийских военнослужащих, которые запросили разрешение на пересечение границы, сообщило агентство INA.
Военнослужащие армии Сирии попросили разрешение на въезд в Ирак через пограничный переход Аль-Каим. 7 декабря на территории государства приняли более тысячи человек и оказали им нужную помощь.
Избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США не следует вмешиваться в ситуацию в Сирии. Боевики в Сирии в настоящее время уже находятся на окраинах Дамаска и готовят масштабную операцию по свержению Асада, обратил внимание американский политик.
В конце ноября боевики повстанческих групп, в том числе исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), начали масштабное наступление в сторону городов, которые контролировались армией Сирии.
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Избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США не следует вмешиваться в ситуацию в Сирии. Боевики в Сирии в настоящее время уже находятся на окраинах Дамаска и готовят масштабную операцию по свержению Асада, обратил внимание американский политик.
В конце ноября боевики повстанческих групп, в том числе исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), начали масштабное наступление в сторону городов, которые контролировались армией Сирии.
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*группировка признана террористической и запрещена в России
Ольга Енгалычева