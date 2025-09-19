Песков заявил о готовности Путина урегулировать конфликт на Украине переговорами
Песков: Россия стремится урегулировать ситуацию дипломатическим путем
Владимир Путин готов урегулировать конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с ТАСС.
Песков отметил, что Путин намерен решить ситуацию дипломатическим путем.
«Готовность к урегулированию и желание урегулировать (ситуацию. — прим. ред.) политико-дипломатическими средствами сохраняет и президент Путин. И делает для этого многое», — подчеркнул политик.Такое заявление представитель Кремля сделал в ответ на резкие высказывания американского лидера Дональда Трампа, который ранее заявил, что его российский коллега якобы «подвел» его.
Песков заявил, что Россия, как и власти США, продолжает прилагать усилия для урегулирования, что и объясняет эмоциональную реакцию. При этом государственный деятель добавил, что европейские страны демонстрируют противоположное стремление.