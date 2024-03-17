На удалённых территориях Подмосковья работают 285 передвижных пунктов голосования

Фото: Радио 1
Жители удалённых территорий Подмосковья голосуют на 285 передвижных пунктах. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс. По его словам, жители отдалённых сёл и деревень могут выполнить свой гражданский долг на выборах главы государства в основной день голосования. Для этого созданы все условия.
«У нас оборудовано 409 специальных передвижных пунктов для голосования. Из них 285 используются для голосования на удалённых территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено, и где отсутствует предназначенное для этого помещение. Также подготовлено 124 автобуса. Это резервные пункты для голосования на случай возникновения нештатной ситуации. Впрочем, это не только автобусы, но это и запасные помещения, куда можно оперативно перейти в случае острой необходимости», – сказал Фурс, выступая в Центре общественного наблюдения за выборами в Московской области.В Подмосковье в воскресенье проходит основной день выборов президента России. Голосование продлится до 20 часов.
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