В Московской области ждут самую большую явку избирателей за три дня голосования

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В Подмосковье сегодня ожидается самая большая явка избирателей за три дня голосования на выборах президента России. Как передаёт корреспондент «Радио 1», об этом заявил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
«По традиции в основной, финальный, день голосования мы ожидаем явку, часто гораздо большую, чем в первый, и тем более во второй дни», – сказал Фурс, выступая в Центре общественного наблюдения за выборами в Московской области.Он также рассказал о старте финального дня голосования на выборах.
«Сегодня в 8 утра в регионе открылись 3985 участков. Из них 3928 образованы в общем порядке, ещё 57 участков в 27 городских округах Подмосковья - в местах временного пребывания избирателей. 39 из них открыли в медучреждениях, 11 – в СИЗО, три - в воинских частях, по два – в аэропортах и на предприятиях», – отметил Фурс.В Подмосковье в воскресенье проходит основной день голосования по выборам президента страны. В регионе зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других субъектов Федерации, которые будут голосовать в Московской области.
Голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.
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