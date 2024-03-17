«Служба заботы» приняла более 38,8 тыс. обращений от подмосковных избирателей

Фото: Радио 1
В «Службу заботы» Мособлизбиркома за период избирательной кампании поступило более 38,8 тыс. обращений. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такие данные привёл секретарь Мособлизбиркома Руслан Фурс.
«Всего за период избирательной кампании в службу поступило 38 800 с лишним обращений. Это большая цифра. И количество информации о каких-то проблемах, вопросах, нарушениях, конфликтных ситуациях по сравнению с предыдущими кампаниями снизилось. Я на всякий случай скажу телефон, чтобы жители могли связаться с нашими специалистами и консультантами: 8 (800) 550-97-44», – сказал Фурс, выступая в Центре общественного наблюдения за выборами в Московской области.Он напомнил, что «Служба заботы» призвана помочь избирателям по самым разным аспектам выборов – от консультаций до психологической помощи.
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