На Украине призвали к блокировке российской музыки для «защиты культуры»
По информации украинских СМИ, новоназначенная уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская призвала заблокировать трансляцию российской музыки на стриминговых платформах — в числе названных сервисов Apple Music, Spotify и YouTube Music.
По её мнению, это необходимо для «защиты культурного пространства Украины», и власти должны направить платформам официальный запрос со ссылкой на закон, запрещающий исполнение «культурного продукта гражданами РФ».
Ранее Ивановская также выступала за исключение русского языка из перечня региональных языков, требующих государственной поддержки, мотивируя это необходимостью привести положения закона о ратификации Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств в соответствие с обновлённым переводом хартии.
