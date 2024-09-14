На Украине высказались о проведении президентских выборов в 2025 году

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В утверждённом правительством Украины бюджете на 2025 год нет расходов на проведение выборов. Об этом в своём Telegram-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Днём ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство страны утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов.
По словам Железняка, расходы на проведение выборов не включены в проект госбюджета. В документе расходы на центризбирком остались на уровне этого года.
Напомним, что 20 мая истёк срок полномочий главы государства Владимира Зеленского. Выборы президента в этом году отменили из-за введённого в стране военного положения и всеобщей мобилизации.
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По словам Железняка, расходы на проведение выборов не включены в проект госбюджета. В документе расходы на центризбирком остались на уровне этого года.
Напомним, что 20 мая истёк срок полномочий главы государства Владимира Зеленского. Выборы президента в этом году отменили из-за введённого в стране военного положения и всеобщей мобилизации.
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Анастасия Чинкова