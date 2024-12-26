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Верховная рада Украины с ее спикером могут быть легитимными органами для переговоров с российской стороной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на видео, опубликованном на YouTube-канале ведомства.
Лавров сослался на слова российского президента Владимира Путина о конституции Украины, по которой республиканский парламент и его спикер легитимны.
Дипломат резюмировал, что Россия готова к диалогу по урегулированию конфликта на Украине, но только, если он учтет требования РФ.
Перед этим Лавров подчеркивал, что России нужны юридические гарантии, а не «перемирие». По его словам, в случае «перемирия» Киев перегруппирует силы.
Владимир Путин предлагал Киеву урегулировать кризис миром летом этого года, но на той стороне предложение проигнорировали.
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Дипломат резюмировал, что Россия готова к диалогу по урегулированию конфликта на Украине, но только, если он учтет требования РФ.
Перед этим Лавров подчеркивал, что России нужны юридические гарантии, а не «перемирие». По его словам, в случае «перемирия» Киев перегруппирует силы.
Владимир Путин предлагал Киеву урегулировать кризис миром летом этого года, но на той стороне предложение проигнорировали.
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Никита Кротов