На выборах в США будут дежурить снайперы и БПЛА

Фото: iStock/zabelin
За безопасностью на избирательных участках во время президентских выборов в США будут следить снайперы и БПЛА. Об этом пишет американская газета The Washington Post. Как отмечается, такое решение приняли из-за участившихся угроз работникам избиркомов и возможных беспорядков.
По данным газеты, помимо охраны снайперов и дронов, на участках и в центрах подсчета голосов установят тревожные кнопки. Вместе с тем, отмечает издание, полиция готовит отряды ГБР и выводит на улицы дополнительные патрули, а штаты Вашингтон и Невада и вовсе задействовали Нацгвардию на случай беспорядков.
Сообщается, что демократы взволнованы тем, что в случае проигрыша Трампа страна утонет в беспорядках.
Читайте также:
Пелоси: при внезапной смерти Трампа президентом США может стать Вэнс
Трамп назвал ошибкой свой уход из Белого дома после поражения на выборах в 2020
Озвучены результаты финального опроса NBC о поддержке Трампа и Харрис
Данил Пономарев