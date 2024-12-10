На Западе начались беспокойства о будущем Сирии после ухода Асада

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Западные страны и государства Аравийского полуострова опасаются, что свержение президента Сирии Башара Асада может привести к созданию в стране жесткого исламистского правительства. Об этом рассказали дипломаты и аналитики в беседе с агентством Reuters.
Основное беспокойство связано с возможным вакуумом власти, который способен создать благоприятные условия для экстремистских группировок.
Собеседник агентства сравнивает ситуацию в Сирии с тем, что произошло в Ираке и Ливии после свержения их лидеров. Существует вероятность, что вакуум власти поспособствует разрастанию экстремистских исламских группировок.
По словам другого аналитика, после ухода Асада у сирийской оппозиции отсутствует четкий план управления страной с многонациональным и многоконфессиональным составом населения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что оппозиция в Сирии высказалась о России.
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«Внутри и за пределами региона существует сильный страх перед вакуумом власти, который может возникнуть из-за внезапного краха (режима) Асада», — объяснил директор аналитического центра Gulf Research Center Абдельазиз аль-Сагер.
Собеседник агентства сравнивает ситуацию в Сирии с тем, что произошло в Ираке и Ливии после свержения их лидеров. Существует вероятность, что вакуум власти поспособствует разрастанию экстремистских исламских группировок.
По словам другого аналитика, после ухода Асада у сирийской оппозиции отсутствует четкий план управления страной с многонациональным и многоконфессиональным составом населения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что оппозиция в Сирии высказалась о России.
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Мария Моисеева