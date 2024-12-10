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Посольство России в Великобритании заявило о причастности британских властей к гибели жительницы Эймсбери Дон Стерджес в 2018 году.
Российская сторона считает, что «инсценировка в Солсбери» используется Лондоном для отвлечения внимания от истинных причин трагедии, передает РИА Новости.
В дипмиссии отметили, что британские власти пытаются скрыть свою ответственность за произошедшее, распространяя антироссийскую риторику.
Дон Стерджес и ее муж Чарли Роули отравились в Эймсбери летом 2018 года. По версии британских спецслужб, они пострадали от того же вещества, что и Сергей Скрипаль с дочерью Юлией в марте того же года.
Ранее «Радио 1» писало о том, как Daily Mail отредактировал фото военных из РФ и выдал их за северокорейских девушек.
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В дипмиссии отметили, что британские власти пытаются скрыть свою ответственность за произошедшее, распространяя антироссийскую риторику.
«Складывается устойчивое впечатление, что британские власти, осознавая свою ответственность за судьбу собственной гражданки, пытаются спрятаться за завесой антироссийских выдумок», — указали в посольстве.Ранее Россия уже обвиняла Лондон в фальсификации инцидента в Солсбери, связывая его с подготовкой населения Великобритании к конфронтации с Россией.
Дон Стерджес и ее муж Чарли Роули отравились в Эймсбери летом 2018 года. По версии британских спецслужб, они пострадали от того же вещества, что и Сергей Скрипаль с дочерью Юлией в марте того же года.
Ранее «Радио 1» писало о том, как Daily Mail отредактировал фото военных из РФ и выдал их за северокорейских девушек.
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Мария Моисеева