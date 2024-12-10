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В посольстве РФ назвали ответственного за гибель Стерджес

Посольство РФ: Британия пытается спрятаться за завесой выдумок в деле Стерджес
Фото: iStock/AlexLMX

Фото: iStock/AlexLMX

Посольство России в Великобритании заявило о причастности британских властей к гибели жительницы Эймсбери Дон Стерджес в 2018 году.
Российская сторона считает, что «инсценировка в Солсбери» используется Лондоном для отвлечения внимания от истинных причин трагедии, передает РИА Новости.

В дипмиссии отметили, что британские власти пытаются скрыть свою ответственность за произошедшее, распространяя антироссийскую риторику.



«Складывается устойчивое впечатление, что британские власти, осознавая свою ответственность за судьбу собственной гражданки, пытаются спрятаться за завесой антироссийских выдумок», — указали в посольстве.
Ранее Россия уже обвиняла Лондон в фальсификации инцидента в Солсбери, связывая его с подготовкой населения Великобритании к конфронтации с Россией.

Дон Стерджес и ее муж Чарли Роули отравились в Эймсбери летом 2018 года. По версии британских спецслужб, они пострадали от того же вещества, что и Сергей Скрипаль с дочерью Юлией в марте того же года.

Ранее «Радио 1» писало о том, как Daily Mail отредактировал фото военных из РФ и выдал их за северокорейских девушек.

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Выбор одежды Зеленского на встречу с Трампом поставил его в безвыходное положение
Дубинский: команда Трампа раскритиковала наряд Зеленского на встрече в Париже
10 декабря 2024, 03:35

Фото: iStock/ValleraTo

В Верховной Раде Украины прокомментировали критику команды Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского из-за его неподобающего внешнего вида на встрече в Париже.
Депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что глава украинского режима оказался в сложной ситуации после замечаний об одежде, которую американская сторона назвала неуважением.

На встрече Зеленский был одет в черную кофту и повседневные брюки, что вызвало неодобрение, в то время как Трамп выбрал синий костюм с желтым галстуком, напоминающим цвета украинского флага.

«После выпада команды Трампа о ненадлежащей одежде Зеленского, ему надо или переодеться в костюмчик, либо продолжать играть в гопника. Переоденется — значит, сделает по щелчку пальцев советников Трампа все, что угодно. Не переоденется — повод для издевательств и, в какой-то момент, отказа во встрече за нарушения дресс-кода», — объяснил Дубинский.
По словам депутата, такое поведение Зеленского объясняется отсутствием должного образования и незнанием основ деловой этики.

Украинские СМИ также обратили внимание на ситуацию, предполагая, что критика команды Трампа может повлиять на восприятие Зеленского на международной арене.

Подробности трехсторонней встречи в Елисейском дворце между Францией, США и Украиной читайте в нашем материале.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленского призвали попрощаться с амбициями на вступление в НАТО.

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В США пошли слухи о флирте «любящей власть» жены Байдена с Трампом
Fox News: первая леди США уже начала флиртовать с Трампом из-за «любви к власти»
10 декабря 2024, 02:57

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Первая леди США Джилл Байден флиртовала в беседе с Дональдом Трампом во время их встречи в Париже, заявил телеведущий Fox News Ларри Кудлоу.
По мнению журналиста, такое поведение связано с предполагаемой «любовью к власти». Он также допустил, что семья Байденов, включая самого Джо Байдена, могла тайно проголосовать за Трампа на президентских выборах.

Ранее в интервью The New York Post Дональд Трамп отметил, что его разговор с первой леди прошел в приятной атмосфере.

«Джилл не могла быть более милой, чем была в тот день. (...) Это политика — к резким заявлениям в отношении друг друга приходится привыкать. Но она была действительно очень мила, и мы весьма приятно побеседовали», — заявил Трамп.
Ранее 9 декабря Зеленский заявил, что от Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО. Через некоторое время Илон Маск выразил недоумение на слова украинского президента о бессмысленности разговора с Трампом и незначительности его роли во вступлении Киева в НАТО.

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#сша
#политика
#дональд трамп
#интервью
#байден
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Абхазия обратилась к РФ с просьбой о возобновлении социальных выплат
10 декабря 2024, 01:32

Фото: iStock/ rarrarorro

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к российскому правительству с просьбой возобновить финансирование социальных выплат в республике.
«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», — сказала ТАСС Бганба.
Еще с сентября Россия приостановила, а с ноября полностью прекратила подобные выплаты, за исключением пенсий. Бганба также отметил, что значительная часть бюджета Абхазии уходит на оплату электроэнергии, поступающей из России.

С 1 ноября республика закупает электричество в РФ для покрытия дефицита, однако введены жесткие ограничения: свет подается лишь 4 часа 40 минут в дневное время, а ночью пока отключений нет. Если закупки прекратятся, поставки будут сокращены до шести часов в сутки.

Это привело к временной остановке работы школ и детских садов, которые закрыты до 17 декабря.

Власти Абхазии заявили, что финансовая ситуация требует срочных мер, иначе республике грозит дальнейшее ухудшение условий жизни.

3 декабря «Радио 1» писало о том, что парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с РФ.

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#финансирование
#ограничения
#социальные поставки
#рф
#абхазия
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Лидеры Франции и Германии обсудили условия сотрудничества с Сирией
Макрон и Шольц объявили о готовности сотрудничать с новыми властями Сирии
10 декабря 2024, 00:55

Фото: iStock/Rawf8

Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию в Сирии в телефонном разговоре. Как заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, стороны выразили готовность сотрудничать с новыми сирийскими властями при условии соблюдения прав человека и защиты этнических и религиозных меньшинств.
Шольц и Макрон также подчеркнули важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Сирии. Разговор был посвящен ключевым аспектам сирийского кризиса и подходам к взаимодействию с новой администрацией страны.

«Оба согласились работать вместе над усилением участия Европейского союза в Сирии, включая поддержку инклюзивного политического процесса в этой стране. Следующие шаги будут обсуждаться в тесной координации с партнерами на Ближнем Востоке», — заключил Хебештрайт.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил бывшего сирийского президента Башара Асада в бегстве из Сирии и оставлении ее городов в руинах.

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#германия
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Маск выразил недоумение на слова Зеленского о бессмысленности разговора с Трампом
Маск удивился словам Зеленского о Трампе и его роли во вступлении Киева в НАТО
09 декабря 2024, 23:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Илон Маск выразил удивление по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о роли Дональда Трампа в вопросе вступления Украины в НАТО. Речь идет о комментарии Зеленского, где он заявил, что обсуждение этой темы с Трампом не имеет смысла, поскольку тот пока не занимает пост президента США, а решение зависит от действующей администрации.
Ранее Зеленский сообщил о намерении обсудить перспективы вступления Украины в НАТО с Джо Байденом. Он подчеркнул, что именно действующий президент США имеет влияние на этот процесс.

На опубликованное видео с заявлением Зеленского Маск отреагировал в социальной сети X, использовав эмодзи с приподнятой бровью.

Ранее стало известно, что Вашингтон готовит на территории ФРГ бригаду ВСУ. Об этом написал в своем Telegram-канале Зеленский. Глава киевского режима уточнил, что украинская сторона получила также позитивную реакцию со стороны Франции.

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#украина
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Кадыров заявил, что речь Путина — сигнал всем недоброжелателям
Кадыров: речь Путина на вручении медалей Героям России стала сигналом Западу
09 декабря 2024, 23:04

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В Георгиевском зале Кремля состоялась церемония награждения медалями «Золотая Звезда» в честь Дня героев Отечества, который ежегодно отмечается 9 декабря. Церемония также стала символом силы и единства страны. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, выступление Путина направило четкий сигнал недоброжелателям: Россия не позволит подорвать свою целостность и суверенитет.
На мероприятие были приглашены более 300 человек, включая военных и гражданских, отличившихся особым мужеством. Среди них – Герои Советского Союза, Российской Федерации, кавалеры орденов Славы и Святого Георгия.

Президент России Владимир Путин отметил, что мужество бойцов, участвующих в специальной военной операции, вызывает гордость страны. Он подчеркнул, что миллионы россиян своим трудом способствуют укреплению Родины, объединенные любовью к России и чувством сопричастности к ее судьбе. По его словам, Россия опирается на правду, силу духа и оружие, что делает ее несокрушимой.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал выступление президента в своем Telegram-канале, отметив, что единство народов России – ключ к ее силе.

«Сегодня Россию боятся и уважают во всем мире. Безусловно, это заслуга Владимира Владимировича. Он обозначил четкие приоритеты и дал ясный сигнал всем недоброжелателям, что не позволит подорвать целостность и суверенитет страны», — заключил Кадыров.
Ранее сообщалось, что Путин вручил звезды Героев России бойцам СВО, двоим — посмертно.

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#россия
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Эрдоган обвинил Асада в бегстве из Сирии и оставлении ее городов в руинах
09 декабря 2024, 21:42

Реджеп Тайип Эрдоган (справа) (Фото: kremlin.ru)

Сложивший с себя полномочия сирийский президент Башар Асад сбежал из страны, оставив ее города в руинах, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, обратившись к нации.
«Асад бежал из Сирии, оставив многие города в руинах», — сказал он.
Эрдоган подчеркнул, что турецкая сторона всегда защищала территориальную целостность Сирийско-Арабской Республики с ее унитарным устройством, несмотря на враждебность режима последней.

«Мы никогда не стеснялись возвышать свой голос против несправедливого, незаконного, угнетения и преследования», — заключил Эрдоган.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Башар Асад получил политическое убежище в России. Сирийская оппозиция выступает за хорошие отношения с РФ, как важным мировым игроком.

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#терроризм
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Хинштейн предложил курским чиновникам «покаяться на берегу» за свои грехи
Хинштейн заявил, что без претензий примет увольнение курских чиновников
09 декабря 2024, 19:53

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн без претензий примет отставку чиновников региона, которые чувствуют, что не готовы к новому формату работы. Об этом политик сообщил в рамках оперативного совещания.
По словам Хинштейна, у каждого человека свой предел возможностей, по этой причине он с пониманием примет заявления от желающих уволиться. Врио губернатора также посоветовал покаяться тем, кто чувствует за собой какие-либо грехи.

При этом Хинштейн подчеркнул, что не настроен на резкие кадровые перестановки и революционные шаги.

Напомним, 5 декабря текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ, наделяющий депутата Госдумы Александра Хинштейна полномочиями врио губернатора Курской области.

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Путин присвоил Евкурову и Горемыкину воинское звание генерала армии
09 декабря 2024, 19:37

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил воинское звание генерала армии заместителям министра обороны РФ Виктору Горемыкину и Юнус-Беку Евкурову. Данный указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Евкуров занимает должность замминистра обороны с 2019 года. Горемыкин работал в российском военном ведомстве с 2000 года.

Соответствующим указом звание генерал-полковника присвоено заместителю министра обороны РФ Андрею Булыге, звание адмирала — заместителю главнокомандующего ВМФ России Владимиру Воробьеву. Также звание генерал-лейтенанта получил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

До этого российский лидер вручил бойцам СВО Золотые звезды Героев России. Торжественная церемония состоялась в Георгиевском зале Кремля.

Ранее сообщалось, что глава российского государства распорядился установить День морской пехоты. Праздник будет ежегодно отмечаться 27 ноября. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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