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Страны Запада, в особенности Германия и США, одобрили нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область сообщило европейское отделение Politico.
В частности, Министерство иностранных дел (МИД) Германии заявило, что Украина имеет право на самооборону, «не ограниченную собственной территорией». Издание подчеркнуло, что Берлин не давал Киеву «красный свет» на вторжение в Курскую область.
В то же время Вашингтон решил не поднимать шум вокруг этих событий.
Ранее в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов пояснил, что решение было принято в связи с возросшей угрозой диверсий и террористических угроз со стороны Украины».
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В то же время Вашингтон решил не поднимать шум вокруг этих событий.
Ранее в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов пояснил, что решение было принято в связи с возросшей угрозой диверсий и террористических угроз со стороны Украины».
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Александр Климов