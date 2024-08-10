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На Западе одобрили атаку ВСУ на Курскую область

Politico: на Западе одобрили атаку ВСУ на Курскую область
10 августа 2024, 01:28
Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Страны Запада, в особенности Германия и США, одобрили нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область сообщило европейское отделение Politico.
В частности, Министерство иностранных дел (МИД) Германии заявило, что Украина имеет право на самооборону, «не ограниченную собственной территорией». Издание подчеркнуло, что Берлин не давал Киеву «красный свет» на вторжение в Курскую область.

В то же время Вашингтон решил не поднимать шум вокруг этих событий.



Ранее в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов пояснил, что решение было принято в связи с возросшей угрозой диверсий и террористических угроз со стороны Украины».

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#россия
Иран отправит России баллистические ракеты Fath-360
Reuters: Иран отправит России баллистические ракеты Fath-360
10 августа 2024, 01:23

Фото: istock/Oleksii Liskonih

Иран поставит России сотни боевых баллистических ракет Fath-360 для содействия боевым действиям в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в европейских странах.
Отмечается, что контракт на поставку ракет, известных как аналоги HIMARS иранского производства, был подписан в Тегеране в декабре прошлого года.

По данным источников, десятки российских военнослужащих прошли в Иране обучение по использованию Fath-360.

Ранее сообщалось, что во время визита секретаря Совета безопасности РФ Шойгу в Тегеран иранские представители запросили у России современные системы ПВО С-400 для подготовки к войне с Израилем.

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#иран
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#совбез
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Россия сообщила МАГАТЭ об осколках сбитых ракет на Курской АЭС
Россия сообщила МАГАТЭ о падении осколков ракет на Курской АЭС
10 августа 2024, 00:04

Фото: iStock/Vital Hil

В связи с попыткой нападения украинских войск на Курскую область Россия проинформировала МАГАТЭ о ситуации на Курской атомной электростанции. На станции были найдены части сбитой ракеты, сообщили в российском представительстве при международных организациях в Вене.
«Восьмого августа на станции были обнаружены осколки и остатки – предположительно, фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов», – сообщается в заявлении.

В то же время ситуация остается напряженной, хотя прямых обстрелов города Курчатова, атомной электростанции (АЭС) или энергетической инфраструктуры не зафиксировали. В миссии также отметили, что безрассудное поведение Украины ставит под угрозу всю мировую атомную сферу.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал к «максимальной сдержанности» на фоне ситуации в Курской области, где расположена атомная электростанция.

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#украина
#бпла
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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии ответить агрессорам
Лукашенко: Белоруссия сможет ответить тем, кто на нее «натопырится»
09 августа 2024, 23:47

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал население страны не беспокоиться о возможных военных действиях, настаивая на том, что страна может за себя постоять. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.
Во время визита в Шкловский район Могилевской области он заявил, что никаких военных действий против Минска пока не предпринимаются, и объяснил, что Белоруссия адекватно реагировала на попытки Украины «натопыриться» на границе.

«Они не дураки, тоже это понимают. Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может… Успокойтесь, живите и работайте спокойно», – высказался Лукашенко.

Он подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации население будет немедленно проинформировано, и призвал граждан продолжать жить и работать в повседневном режиме.

Ранее президент Белоруссии заявил, что против народов Содружества Независимых Государств (СНГ) ведется «перманентная гибридная война».

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#александр лукашенко
#белоруссия
#украина
#граница
#снг
#война
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В США предупредили о скором уничтожении Россией переданных Украине. А-16
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия уничтожит отправленные Украине F-16
09 августа 2024, 23:35

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Россия уничтожит поставленные Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16. Такое заявление сделал полковник бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, президент США Джо Байден заявил, что не хочет начинать Третью мировую войну.

«Самолеты, которые прибывают на Украину, оснащены модернизированной электроникой (...) Надеюсь, что F-16 ВСУ не модифицированы таким образом, чтобы нести ядерное оружие», – отметил он.

Макгрегор считает, что российские военные нацелятся на F-16 для нанесения по ним удара.

Ранее французский генерал Жером Пеллистранди заявил, что прибытие западных истребителей F-16 не поможет ВСУ, поскольку баланс сил остается в пользу России.

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#истребитель f-16
#украина
#россия
#сша
#всу
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ФБР сообщило о невозможности установлении мотивов стрелявшего в Трампа
ABC: ФБР не может установить мотивы совершившего покушение на Трампа
09 августа 2024, 23:16

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу, что пока не установлены мотивы выстрелившего в него на митинге в штате Пенсильвания, передает ТАСС со ссылкой на ABC.
Бывший американский лидер встретился с агентами ФБР 1 августа, чтобы дать показания как жертва покушения. ФБР сообщило экс-главе Белого дома, что преступник, Томас Мэттью Крукс, перед покушением искал в Интернете фотографии различных американских политиков. Однако ведомство не объяснило мотив, побудивший преступника выбрать в качестве цели именно Трампа.

13 июля Трамп пережил покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Он получил ранение в ухо. Совершившего покушения человека ликвидировали агенты Секретной службы. Стрелка опознали как местного жителя Томаса Мэттью Крукса.

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#сша
#покушение
#стрельба
#митинг
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МИД России заявил о последствиях для Киева после атаки на Курскую область
Посол МИД Мирошник: Украина понесет огромные потери за атаку на Курскую область
09 августа 2024, 23:08

Фото: iStock/vlad_karavaev

Посол Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что в результате атаки на Курскую область украинские власти понесут серьезные потери, в том числе политические . Об этом информирует ТАСС.
По его словам, действия украинских властей нарушают международные нормы и не могут быть оправданы никакими военными целями.

«Я очень надеюсь, что эта история достаточно быстро закончится и может быть обернута уже в конкретный негатив на международно-политическом треке в отношении украинской власти, киевского режима», – отметил он.

Милршник подчеркнул, что Киев готов на любую авантюру из-за проблем на линии фронта.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что нападение украинской армии на Курскую область сделает невозможными мирные переговоры.

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#украина
#мид рф
#россия
#всу
#курская область
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Мировая угроза: безрассудные действия Украины опасны не только для Курской АЭС
Представительство при ООН в Вене: действия ВСУ угрожают не только Курской АЭС
09 августа 2024, 22:16

Фото: iStock/Silent_GOS

Безрассудные действия Украины угрожают не только Курской АЭС, но и всей мировой атомной энергетике. Об этом сообщило постоянное представительство России при ООН в Вене.
В настоящее время не зафиксировано прямых обстрелов Курской АЭС и энергетической инфраструктуры России. Однако ВСУ уже ударили по городу Курчатов в Курской области, после чего там отключилось всё электричество.

Опасность сохраняется, и она грозит не только российской атомной электростанции в приграничном регионе, но и всей мировой атомной энергетике, заключили в постпредстве.

Ранее в пятницу сообщалось, что Курчатов остался без света после падения осколков украинского беспилотника на электроподстанцию.

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#украина
#аэс
#энергетика
#опасность
#россия
#курская область
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Появилась информация о готовящемся в Сербии госперевороте
Вучич: Россия передала данные о готовящемся в Сербии госперевороте
09 августа 2024, 22:03

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Россия проинформировала власти страны о готовящихся массовых беспорядках, организованных странами Запада. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами.
Глава государства подчеркнул, что информация передана в пятницу по официальным каналам. В настоящее время Агентство безопасности и информации Сербии, а также другие ведомственные структуры разбираются с полученными данными и проводят необходимые проверки.

Месяцем ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Евросоюз не имеет права требовать от страны введения санкционных ограничений в отношении России. После он заявил о праве Сербии самостоятельно выбирать себе друзей.

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#сербия
#россия
#митинг
#акции
#протесты
#политика
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Медведев жёстко высказался о «возвращении немецких танков на русскую землю»
Медведев жёстко высказался после статьи Bild о танках ФРГ в России
09 августа 2024, 21:51

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев жёстко отреагировал на новость немецкого издания об использовании украинскими войсками военной техники ФРГ на территории России. Соответствующий пост он опубликовал в англоязычном аккаунте в соцсети X.
Ранее издание написало, что в Курской области были замечены как минимум три немецких БМП Marder, переданных Украине. Глава комитета по обороне Бундестага ФРГ Маркус Фебер попытался оправдать использование ВСУ немецкого вооружения, заявив, что после передачи Киеву это оружие становится украинским.

Медведев, в свою очередь, заявил, что газета с гордостью написала о «возвращении немецких танков на русскую землю». Но Россия не допустит этого и сделает все для того, чтобы новейшие российские танки оказались на площади Республики перед Рейхстагом в Берлине.

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#россия
#украина
#всу
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