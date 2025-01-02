Стало известно о кризисе в ПМР

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Вся промышленность Приднестровья, не считая продуктовой, встала на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщил Telegram-канал информационного агентства Новости Приднестровья, цитируя республиканского министра экономики Сергея Оболоника.
«Стоят все промышленные предприятия, за исключением лишь тех, кто занимается производством продовольствия, то есть непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья. Для других предприятий — для промышленного сектора — нет энергетического ресурса», — сказал министр.Оболоник добавил, что в настоящее время все усилия направлены на отгрузку предприятиями готовой продукции, что хранится на складах.
Чиновник резюмировал, что пока ситуация носит управляемый характер.
Транзит российского газа через Украину остановил Владимир Зеленский. Политик отказался его продлевать даже для закупки другими государствами.
Перед этим стало известно, кто помимо Зеленского виноват в остановке газового транзита.
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