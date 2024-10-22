«Объединяй и процветай»: на Западе оценили саммит БРИКС в Казани

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, занимавший эту должность с июля 2022 года, подал в отставку после скандала с фальшивыми инвалидностями у прокуроров и государственных чиновников. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его словам, нужно отменить все поддельные постановления об инвалидности, а ответственные должны понести персональную политическую ответственность.