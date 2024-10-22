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Саммит объединения БРИКС в Казани, который проходит до 24 октября, являет собой символ начала новой эпохи, пишет в соцсети журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Эпоха «Разделяй и властвуй» завершается. Наступает эпоха «Объединяй и процветай», — сказано в публикации.Боуз подчеркнул, что Казань собрала десятки руководителей государств и делегатов для обсуждения благополучия, партнерства и мира.
Ранее журналисты телеканала CNN подчеркивали, что президент России Владимир Путин не является одиноким, как того хотел Запад. Обозреватели также отмечали, присутствие лидеров на саммите БРИКС показало, что за РФ находится целая коалиция союзников.
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Никита Кротов