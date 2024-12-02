На Западе оценили возможную угрозу конфликта России и Турции из-за Сирии

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Эскалация в Сирии, а также атаки террористов на Алеппо могут стать причиной конфликта между Россией и Турцией, поскольку интересы государств в регионе противоречивы. Об этом сообщает Associated Press (AP).
«Всплеск боевых действий (...) также рискует втянуть Россию и Турцию — у каждой из которых есть свои интересы, которые нужно защищать в Сирии, — в прямые тяжелые бои друг против друга», — сказано в публикации.Также обозреватели отметили риск начала регионального конфликта на фоне противостояния Израиля с палестинскими радикалами ХАМАС, напряженности с иранской стороной и нестабильности в Ливане.
Перед этим сирийские военные объявили скорое контрнаступление.
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