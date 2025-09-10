Премьер Катара заявил, что страна оставляет за собой право на ответ Израилю
Премьер-министр Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что Катар сохраняет за собой право на ответные действия в связи с атакой Израиля на резиденции участников переговорной группы ХАМАС в Дохе, пишет РИА Новости.
Во вторник Израиль осуществил авиаудары по нескольким объектам в Дохе, нацелившись на жилые здания, где проходило заседание делегации палестинского движения ХАМАС. Эта группа прибыла в столицу Катара для обсуждения последнего американского предложения о прекращении огня в секторе Газа.
«Мы сохраняем за собой право на ответ на вопиющую израильскую агрессию», — сказал он на пресс-конференции в Дохе, которую транслировал телеканал Al Jazeera.
До этого стало известно, что Бразилия резко осудила нападение на жилой район в Дохе, охарактеризовав его как грубое нарушение суверенитета Катара, и призвала Израиль прекратить военные действия против соседних государств.