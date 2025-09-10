Премьер Катара заявил, что страна оставляет за собой право на ответ Израилю

10 сентября 2025, 08:20

Фото: iStock/Shakeel Sha

Премьер-министр Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что Катар сохраняет за собой право на ответные действия в связи с атакой Израиля на резиденции участников переговорной группы ХАМАС в Дохе, пишет РИА Новости.





Во вторник Израиль осуществил авиаудары по нескольким объектам в Дохе, нацелившись на жилые здания, где проходило заседание делегации палестинского движения ХАМАС. Эта группа прибыла в столицу Катара для обсуждения последнего американского предложения о прекращении огня в секторе Газа.





«Мы сохраняем за собой право на ответ на вопиющую израильскую агрессию», — сказал он на пресс-конференции в Дохе, которую транслировал телеканал Al Jazeera.