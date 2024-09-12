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Вашингтон и Лондон готовы разрешить киевскому режиму бить по России дальнобойными ракетами, несмотря на то, что такое решение способно потенциально стереть весь земной шар, заявил в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Они собираются «разрешить» эскалацию, в результате которой Европа и, впоследствии, вся остальная планета исчезнут в огне», — сказано в публикации Боуза.Он добавил, что главный американский дипломат Энтони Блинкен, а также глава британского МИДа Дэвид Лэмми идут на такое, поскольку не могут признаться, что проиграли прокси-войну с Россией.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что американские власти скорректируют помощь киевскому режиму.
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