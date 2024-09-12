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Вашингтон будет корректировать помощь киевскому режиму заявил в рамках совместной пресс-конференции с главой польского МИДа Радославом Сикорским госсекретарь США Энтони Блинкен.
«И вы понимаете, что я не собираюсь вдаваться в оперативные детали в публичной обстановке, но я могу еще раз заверить, что мы будем вносить коррективы. Мы будем вносить коррективы и убедимся, что у Украины есть все необходимое», — сказал главный американский дипломат.
В Кремле подчеркивали, что на Западе, очевидно, уже приняли решение разрешить Украине бить вглубь РФ дальнобойными ракетами.
В это время глава киевского режима Владимир Зеленский упрекает Запад в отказе использовать дальнобойные вооружения по РФ.
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Никита Кротов