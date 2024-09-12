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Блинкен сделал заявление по Украине

Блинкен: США будут корректировать помощь Украине
12 сентября 2024, 17:00
Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Фото: istockphoto/PromesaArtStudio

Вашингтон будет корректировать помощь киевскому режиму заявил в рамках совместной пресс-конференции с главой польского МИДа Радославом Сикорским госсекретарь США Энтони Блинкен.
«И вы понимаете, что я не собираюсь вдаваться в оперативные детали в публичной обстановке, но я могу еще раз заверить, что мы будем вносить коррективы. Мы будем вносить коррективы и убедимся, что у Украины есть все необходимое», — сказал главный американский дипломат.

В Кремле подчеркивали, что на Западе, очевидно, уже приняли решение разрешить Украине бить вглубь РФ дальнобойными ракетами.



В это время глава киевского режима Владимир Зеленский упрекает Запад в отказе использовать дальнобойные вооружения по РФ.

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#мир
#украина
#сша
#оружие
#новости
Зеленский вновь пожаловался на Запад
Зеленский упрекнул Запад за отказ в использовании дальнобойных ракет против РФ
12 сентября 2024, 16:46

За отказ в использовании дальнобойных ракет для ударов вглубь России раскритиковал западных союзников глава киевского режима Владимир Зеленский, передает украинское агентство УНИАН. Слова Зеленского опубликованы в Telegram-канале издания.
«Если можно применять соответствующее оружие, вы видите его результат по враждебным целям. <...> Я на сегодняшний день не вижу результатов действий соответствующего оружия. <...> Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет, — это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия», — цитируют политика обозреватели.
Ранее Зеленский прокомментировал контрнаступление ВС РФ под Курском, заявив о некоем «украинском плане», однако подробности раскрывать не стал.

После 20 мая 2024 года, когда истекли полномочия Зеленского в качестве президента, он решил узурпировать власть и отменил выборы в стране на фоне военного положения.

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#мир
#украина
#владимир зеленский
#новости
#оружие
#россия
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Стало известно, что Путину сообщат детали закрытой встречи Зеленского с премьером Индии
Довал расскажет Путину детали закрытых переговоров Зеленского с премьером Индии
12 сентября 2024, 16:21

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Советник премьер-министра Индии Аджит Кумар Довал на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что расскажет российскому лидеру детали закрытых переговоров премьера Нарендры Моди с Владимиром Зеленским в Киеве.
«Он (премьер Индии — прим. ред.) хотел, чтобы я приехал лично и рассказал вам о прошедших переговорах. Это был закрытый формат, я был с премьер-министром, был свидетелем этого разговора», — заявил Довал.
Ранее сообщалось, что Довал хочет «обсудить мирные усилия, направленные на урегулирование» украинского конфликта, а также примет участие во встрече БРИКС, чтобы провести переговоры с российскими и китайскими коллегами.

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#переговоры
#индия
#президент
#россия
#сво
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В США сделали страшное заявление о будущем украинцев
Экс-разведчик Скотт Риттер: до выборов президента США убьют сто тысяч украинцев
12 сентября 2024, 16:18

Фото: istockphoto/alfexe

Вашингтон убьет еще сто тысяч украинцев до американских выборов для сохранения своего лица, заявил в разговоре с YouTube-каналом Dialogue Works экс-разведчик Скотт Риттер.
«С сегодняшнего дня и до выборов погибнет еще сто тысяч украинцев. Это много? Да, это так, но такова реальность: мы собираемся убить сто тысяч украинцев, чтобы сохранить политическое лицо», — прокомментировал Риттер.
Аналитик подчеркнул, что украинская сторона уже проиграла конфликт, и об этом всем известно, но американские предвыборные процессы не позволят элите США публично в этом признаться.

Риттер считает, что Вашингтон примет окончательное решение по украинской республике уже после выборов.

Голосование за президента США состоится 5 ноября.

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#мир
#украина
#война
#сша
#выборы
#новости
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Киберэксперт Бедеров допустил использование Харрис скрытых наушников
12 сентября 2024, 15:33

Фото: РИА Новости/Стрингер

Руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров заявил, что кандидат в президенты США Камала Харрис могла использовать скрытые наушники во время дебатов с соперником в предвыборной гонке Дональдом Трампом.
«Я не отметил бы какое-то торможение. Кандидатов такого уровня никто бы не стал проверять, залезать им в уши, сканировать радиочастотным сканером и т. д. Поэтому принести они могли всё что угодно, а наушник мог быть также замаскирован даже в виде обруча на голове, в виде чего угодно, потому что звуковой сигнал внутрь черепа может передаваться различными каналами», — прояснил в беседе с RT Бедеров.

Дол этого председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко высказывал мнение о том, что западные санкции в отношении IT-сектора России на вряд ли затронут рядовых граждан.

«Есть базовая гипотеза, что санкции касаются либо юридических лиц, либо частных – но поименно. Это общемировая практика. Соответственно, формально никто санкции на всех граждан России не накладывает. И когда какие-то компании заявляют, что удалят всех русскоязычных пользователей, это их частная инициатива», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Клименко.

Ранее Герман Клименко пояснял, что белые хакеры – это обычные программисты, которые могут получить доступ к структурам и кодам сайта, к базам данных и найти там ошибки.

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#сша
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В Польше не смогли сдержать смеха, говоря про антироссийский шаг
Глава МИД Польши Сикорский рассмеялся, говоря о подрыве ниток газопровода СП
12 сентября 2024, 15:21

Фото: istockphoto/macky_ch

Глава польского МИДа Радослав Сикорский не сдержал смеха, говоря о терактах на нитках газопровода «Северный поток». Суть разговора в Telegram-канале передали пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).
«В Польше мы так к этому относимся: кто бы это не сделал, он проделал хорошую работу. И теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили это», — сказал Сикорский.
Теракт на нитках газопровода «Северный поток» произошел в конце сентября 2022 года. Российская сторона запрашивала данные по расследованию, но ни разу их не получила. Кроме того, к расследованию не были допущены российские специалисты.

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#мир
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#новости
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В Киеве признали возможность договора с Россией в Стамбуле в 2022 году
Чалый: на переговорах в Турции можно было политически урегулировать конфликт
12 сентября 2024, 15:08

Фото: istockphoto/3dmitry

Украинский конфликт можно было урегулировать в Стамбуле на переговорах в 2022 году, заявил бывший замглавы украинского МИДа Александр Чалый на 11-м Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.
«Если на переговорах в Стамбуле существовали возможности для политического урегулирования… то сейчас, на мой личный взгляд, нет никаких возможностей для политического урегулирования», — считает Чалый.
Он добавил, что политически урегулировать конфликт, по его мнению, можно будет лишь в очень далекой перспективе.

Президент Владимир Путин раскрывал детали мирного плана по Украине, согласно которому республика должна отказаться от членства в НАТО, вывести войска с российских территорий, а антироссийские санкции должны быть сняты.

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#мир
#украина
#россия
#турция
#переговоры
#новости
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Во Франции опасаются мировой войны из-за разрешения Киеву бить по РФ
Филиппо: Запад пойдет на мировую войну, позволив Киеву бить по территории РФ
12 сентября 2024, 15:05

Фото: iStock/MikeMareen

Руководства стран Запада готовы развязать мировую войну из-за краха ВСУ на поле боя. В этом уверен лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, так он прокомментировал информацию о том, что США готовятся разрешить Украине наносить удары по РФ своим оружием.
«Ситуация настолько отчаянная и проигрышная для Украины и Зеленского, что "ястребы" ускоряют движение к мировой войне!» — написал Филиппо в соцсети X.

По его словам, лидер Франции Эммануэль Макрон поддержит подобное решение, как «добрая собачка».

Филиппо считает, что руководства стран Запада готовы уничтожить все, ради спасения своих денег и идеологии, при этом Франции необходимо срочно выйти из НАТО и полностью перестать отправлять Украине деньги и оружие, заключил политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если Украине все-таки разрешат бить западными ракетами по территории России, то подобное действие повысит вовлеченность Запада в конфликт.

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#оружие
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#макрон
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Маск отреагировал на дерзкий план США по РФ при помощи одной фразы
Маск назвал планы США разрешить Киеву бить вглубь РФ шагом к мировой войне
12 сентября 2024, 14:54

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

На планы США разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по РФ отреагировал американский бизнесмен Илон Маск в соцсетях. Поводом для этого явилась публикация о том, что третья мировая давно началась, но Запад не хочет об этом сообщать.
«Это, безусловно, шаг в этом направлении», — написал Маск.
Ранее сообщалось, что США, возможно, уже приняли решение разрешить киевскому режиму бить по России.

Украина постоянно противоречит сама себе. Говоря о переговорах с Москвой, республика не отменяет законодательный запрет на это. Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский говорил, что никого не наделял полномочиями говорить с РФ. При этом Зеленского самого называют «просроченным» президентом, ведь его полномочия истекли 20 мая 2024 года.

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#мир
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#киев
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Песков: одобрение ударов по РФ со стороны США повышает вовлеченность Запада
12 сентября 2024, 13:01

Фото: сайт Кремля

Если Украине все-таки разрешат бить западными ракетами по территории России, то подобное действие повысит вовлеченность Запада в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это попытка продолжения войны до последнего украинца. Здесь не нужно сгущать краски, но, естественно, это существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины», – заявил Песков в беседе с «Известиями».
По его словам, подобные действия приведут к соответствующей реакции со стороны России.

Пресс-секретарь президента уверен, что руководства стран Запада уже давно приняли решение позволить Киеву бить своими ракетами по территории России, а нынешняя дискуссия является «камуфляжной». Таким образом, Песков предположил, что ВСУ продолжат террористические атаки и попытаются наносить удары по социальной инфраструктуре.

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#всу
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