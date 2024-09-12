За отказ в использовании дальнобойных ракет для ударов вглубь России раскритиковал западных союзников глава киевского режима Владимир Зеленский, передает украинское агентство УНИАН. Слова Зеленского опубликованы в Telegram-канале издания.
«Если можно применять соответствующее оружие, вы видите его результат по враждебным целям. <...> Я на сегодняшний день не вижу результатов действий соответствующего оружия. <...> Если снимаются ограничения на какое-то оружие, к которому нет ракет, — это не снятие ограничений. Это другой вид, как не давать положительного решения по применению соответствующего оружия», — цитируют политика обозреватели.Ранее Зеленский прокомментировал контрнаступление ВС РФ под Курском, заявив о некоем «украинском плане», однако подробности раскрывать не стал.
После 20 мая 2024 года, когда истекли полномочия Зеленского в качестве президента, он решил узурпировать власть и отменил выборы в стране на фоне военного положения.
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