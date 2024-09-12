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Вашингтон убьет еще сто тысяч украинцев до американских выборов для сохранения своего лица, заявил в разговоре с YouTube-каналом Dialogue Works экс-разведчик Скотт Риттер.
«С сегодняшнего дня и до выборов погибнет еще сто тысяч украинцев. Это много? Да, это так, но такова реальность: мы собираемся убить сто тысяч украинцев, чтобы сохранить политическое лицо», — прокомментировал Риттер.Аналитик подчеркнул, что украинская сторона уже проиграла конфликт, и об этом всем известно, но американские предвыборные процессы не позволят элите США публично в этом признаться.
Риттер считает, что Вашингтон примет окончательное решение по украинской республике уже после выборов.
Голосование за президента США состоится 5 ноября.
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