Начальника управления ФСИН обвиняют во взятке в 2 млн. на закупках

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Начальника управления цифровой трансформации ФСИН Алексей Тимченко обвиняют в получении взятки в 2 миллиона рублей при контракте на покупку программного обеспечения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах.
Тимченко уже предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере – по части 6 статьи 290 УК. 21 августа Замоскворецкий суд Москвы отправил начальника УЦТ ФСИН под стражу на 2 месяца – до 19 октября.
Ранее о задержании чиновника официально сообщила Федеральная служба исполнения наказаний. Тимченко задержали сотрудники ФСБ совместно с управлением безопасности ФСИН.
Сейчас уголовное дело расследует ГСУ СК России по Москве. В случае доказательства вины, высокопоставленному чиновнику грозит до 15 лет колонии.
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*признан иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФ
Ранее о задержании чиновника официально сообщила Федеральная служба исполнения наказаний. Тимченко задержали сотрудники ФСБ совместно с управлением безопасности ФСИН.
Сейчас уголовное дело расследует ГСУ СК России по Москве. В случае доказательства вины, высокопоставленному чиновнику грозит до 15 лет колонии.
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*признан иноагентом, экстремистом и террористом на территории РФ
Лия Мурадьян