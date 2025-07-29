Политолог Светов прокомментировал идею офицера США купить Командорские острова
Политолог — об идее офицера США купить Командорские острова: обсуждать нечего
Политолог Юрий Светов заявил, что предложение подполковника американской армии Джеффри Фрица купить у России Командорские острова за 15 млрд долларов, чтобы отслеживать действия КНР в регионе, невозможно рассматривать всерьез. Об этом пишет RT.
По мнению Светова, странно реагировать на идею, высказанную офицером, который проходит службу в Эстонии.
«О чём тут говорить? Есть Конституция, в которой зафиксирована территориальная целостность России. Обсуждать нечего. Россия никогда ничего не отдаст, не продаст и так далее. Брякнул и брякнул, наплевать», — отметил политолог.
Напомним, офицер США Фриц призвал Вашингтон купить у РФ Командорские острова за $15 млрд, чтобы отслеживать действия КНР в регионе.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала преступлением идею о продаже США Командорских островов. Подробнее читайте в материале «Радио 1».