Политолог Светов прокомментировал идею офицера США купить Командорские острова

29 июля 2025, 14:54

Политолог — об идее офицера США купить Командорские острова: обсуждать нечего

Фото: iStock/Vipersniper

Политолог Юрий Светов заявил, что предложение подполковника американской армии Джеффри Фрица купить у России Командорские острова за 15 млрд долларов, чтобы отслеживать действия КНР в регионе, невозможно рассматривать всерьез. Об этом пишет RT.





По мнению Светова, странно реагировать на идею, высказанную офицером, который проходит службу в Эстонии.





«О чём тут говорить? Есть Конституция, в которой зафиксирована территориальная целостность России. Обсуждать нечего. Россия никогда ничего не отдаст, не продаст и так далее. Брякнул и брякнул, наплевать», — отметил политолог.