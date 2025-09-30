«Над больными не смеются»: в Госдуме оценили заявление президента Польши о разговорах с духом
Депутат Чепа: беседы лидера Польши с духом указывают на проблемы со здоровьем
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал недавние заявления президента Польши Кароля Навроцкого, который ранее признался в регулярных «разговорах» с духом маршала Юзефа Пилсудского. Слова депутата приводит издание NEWS.ru.
Чепа отметил, что подобные признания свидетельствуют о серьёзных проблемах с психическим здоровьем главы польского государства.
«На самом деле над вот такими вещами нельзя смеяться. Вообще над больными не смеются. Но когда эти больные занимаются управлением страной, это становится очень-очень опасно. И, к сожалению, вот таких людей с отклонениями становится все больше и больше в политике. Вот это чрезвычайно опасно и обидно», – заявил он.Ранее в этот день Кароль Навроцкий рассказал о своих «беседах» с призраком Юзефа Пилсудского – маршала, сыгравшего ключевую роль в восстановлении независимости Польши в 1918 году и известного своей антироссийской и антисоветской позицией.
Российская сторона расценивает подобные высказывания как тревожный сигнал и призывает обратить внимание на психическое здоровье тех, кто принимает решения на международной арене.