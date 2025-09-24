«Воздух свободы»: Захарова высмеяла президента Польши, который употребил снюс в ООН

24 сентября 2025, 06:38

Захарова высмеяла кадры с употребившим снюс в зале заседаний ООН Навроцким

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над действиями президента Польши Кароля Навроцкого. Он привлек к себе внимание, когда употребил снюс прямо в зале заседаний Генассамблеи ООН. Своей оценкой ситуации Захарова поделилась в личном Telegram-канале.





Вечером 23 сентября в соцсетях распространилось видео, на котором польский лидер просит у помощника коробку со снюсом (сосательным табаком), после чего аккуратно кладет порцию себе в рот. Кадры можно найти в Telegram-канале «Лентач».



На поведение президента Польши быстро обратил внимание депутат Сейма Роман Гертых. Он возмутился, что Навроцкий не способен «обходиться без стимулятора даже час». Такое поведение мешает ему выполнять публичные функции.





«Пока мы летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее уже "вдыхали воздух свободы"», — пошутила над ситуацией Захарова.