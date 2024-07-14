Над городом подозреваемого в покушении на Трампа закрыли небо

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Небо над родным городом стрелка, которого подозревают в покушении на бывшего американского президента Дональда Трампа, закрыли в целях безопасности, об этом сообщает The Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.
Речь идёт о городе Бетел-Парк штата Пенсильвания.
Напомним, 3 июля Дональд Трамп выступал на предвыборном митинге в городе Батлер, когда в него произвёл выстрел снайпер, находившийся на крыше. Президента задело не сильно — он вовремя повернул голову и пуля угодила в его ухо, а вот один из сторонников Трампа, стоявший за его спиной, погиб.
Провал полиции или заказ иностранного государства: Что известно о покушении на Дональда Трампа
Правоохранители заявили, что им удалось установить личность стрелка — им оказался 20-летний белый мужчина по имени Томас Мэтью Крукс. Его точные мотивы пока не установлены.
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Евгения Парфентьева