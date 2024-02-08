Надеждин и Малинкович не будут участвовать в президентских выборах

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Кандидаты на президентские выборы в 2024 году Борис Надеждин и Сергей Малинкович не допущены к участию в выборах, об этом сообщили в Центральной избирательной комисии.
Как сообщили в ЦИК, в подписях Надеждина и Малинковича было найдено много брака.
Недействительными признали 8979 подписей в поддержку Малинковича, а в поддержку Надеждина — 9147. При этом, в комиссии обнаружили, что за Надеждина «проголосовали» 11 умерших человек, а за Малинковича 8.
В результате, ЦИК не допустила кандидатов до выборов из-за недостаточного количества подписей.
Напомним, бывший подмосковный депутат Борис Надеждин выдвигался на выборы как кандидат от партии «Гражданская инициатива». Сергей Малинкович же является председателем партии «Коммунисты России».
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Недействительными признали 8979 подписей в поддержку Малинковича, а в поддержку Надеждина — 9147. При этом, в комиссии обнаружили, что за Надеждина «проголосовали» 11 умерших человек, а за Малинковича 8.
Напомним, бывший подмосковный депутат Борис Надеждин выдвигался на выборы как кандидат от партии «Гражданская инициатива». Сергей Малинкович же является председателем партии «Коммунисты России».
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Евгения Парфентьева