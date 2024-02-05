Надеждин рассказал, что сделает в случае отказа в регистрации на выборы

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Борис Надеждин заявил, что будет обжаловать решение Центральной избирательной комиссии РФ в Верховном суде в случае отказа в регистрации его кандидатуры на выборы президента. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель партии «Гражданская инициатива», от которой выдвигается Надеждин, сообщил, что Центризбирком обнаружила более 15% брака в подписях, предоставленных для регистрации Надеждина кандидатом в президенты страны.
Отмечается, что для регистрации кандидата брак не должен превышать 5% из 60 тысяч проверенных подписей.
ЦИК примет решение о регистрации кандидата или отказе в ней не позднее 10 февраля.
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Отмечается, что для регистрации кандидата брак не должен превышать 5% из 60 тысяч проверенных подписей.
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Анастасия Чинкова