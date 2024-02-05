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Надеждин рассказал, что сделает в случае отказа в регистрации на выборы

ЦИК выявила 15% брака в подписях Надеждина
05 февраля 2024, 12:01
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Борис Надеждин заявил, что будет обжаловать решение Центральной избирательной комиссии РФ в Верховном суде в случае отказа в регистрации его кандидатуры на выборы президента. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель партии «Гражданская инициатива», от которой выдвигается Надеждин, сообщил, что Центризбирком обнаружила более 15% брака в подписях, предоставленных для регистрации Надеждина кандидатом в президенты страны.

Отмечается, что для регистрации кандидата брак не должен превышать 5% из 60 тысяч проверенных подписей.


ЦИК примет решение о регистрации кандидата или отказе в ней не позднее 10 февраля.

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#кандидаты
#выборы
#президент
#цик
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Правительство Казахстана ушло в отставку
05 февраля 2024, 13:20

Фото: iStock/freedarst

Правительство Казахстана ушло в отставку, об этом сообщили в пресс-службе главы республики Касым-Жомарта Токаева.
«В соответствии со статьей 70 конституции Республики Казахстан постановляю принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича», — сообщается на официальном сайте казахстанского правительства.

В сообщении также отмечено, что члены правительства продолжат выполнение своих должностных обязанностей до момента его переизбрания.

При этом, о причинах отставки правительства республики пока ничего не известно.

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#казахстан
#правительство
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Страны G7 готовят свои санкции против России
Bloomberg: G7 готовят свои санкции против России к 24 февраля
05 февраля 2024, 13:03

Фото: iStock/AlexLMX

Страны G7 готовят собственные санкции против России к 24 февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что Евросоюз, который также планирует ввести новый, 13-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля, координирует свои меры со странами G7. В результате, каждый из них представит собственный набор антироссийских ограничений.

Ранее сообщалось, что очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включать в себя свыше 200 российских физических и юридических лиц.

Ранее американский Минфин расширил санкции против России, включив в них одно физическое лицо, две организации и три самолёта.

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#санкции
#евросоюз
#страны
#россия
#ограничения
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Песков заявил о важности продолжения работы «Яндекса» в России
Песков: Кремль приветствует сделку по «Яндексу» и продолжение работы в РФ
05 февраля 2024, 12:29

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю важно продолжение работы «Яндекса» в России, поэтому все достигнутые договорённости по продаже основного бизнеса консорциуму частных инвесторов приветствуются.
Он отметил, что «Яндекс» является одной из крупнейших компаний в области высоких технологий и имеет множество перспектив. К тому же, организация предоставляет работу большому количеству россиян, а молодёжь мечтает устроиться туда на работу. В связи с этим, все договорённости о продаже поддерживаются властями. И, немаловажно, что владельцем остаётся российский менеджмент компании, подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь Путина добавил, что весь процесс продажи проходил без согласования с администрацией президента, а исключительно с рамках компании.

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#дмитрий песков
#яндекс
#бизнес
#компании
#россия
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Начальника Генштаба ВСУ Шапталу могут уволить вслед за Залужным
05 февраля 2024, 11:56

Фото: iStock/alzay

Начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу могут отправить в отставку вслед за главкомом ВСУ Валерием Залужным. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
Издание отмечает, что отставка Залужного и Шапталы уже решена. Однако ими увольнение представителей ВСУ, скорее всего, не ограничится.

По имеющимся данным, отставки нескольких политиков могут состояться до конца текущей недели.

Ранее Залужный опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию с Сергеем Шапталой, под которой написал: «Нам ещё будет очень тяжело, но уже никогда не будет стыдно». Это уже второй пост с начальником Генштаба ВСУ за прошедшую неделю.

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#всу
#увольнение
#украина
#политика
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В МИД РФ вызовут посла Израиля из-за недопустимых публичных высказываний
05 февраля 2024, 11:16

Фото: iStock/shipov

В российское министерство иностранных дел вызовут посла Израиля из-за недопустимых публичных высказываний, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД РФ.
«Тезисы о том, что Холокост - это уничтожение только еврейского народа, противоречат резолюции ГА ООН, а размышления о необходимости изменений, как было сказано Гальперин, «государственного календаря» России, граничат с вмешательством во внутренние дела», — сообщил собеседник агентства.

По словам представителя иностранного министерства, слова, которые публично высказал посол Израиля, искажают не только методы внешней политики, которую проводит Россия, но и доподлинно известные исторические реалии.

Источник СМИ также отметил, что подобный подход израильской стороны противоречит принципам дипмиссии, направленной на развитие двусторонних отношений стран.

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#россия
#оон
#израиль
#мид рф
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В Минобороны Польши заявили о серьёзном отношении к военным угрозам в мире
05 февраля 2024, 10:59

Фото: iStock/macky_ch

Польша серьёзно воспринимает мировые военную угрозы, с таким сообщением выступил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью для Super Express.
«Я рассматриваю все сценарии, а наиболее серьезно отношусь к самым плохим. Это не слова на ветер», — так Косиняк-Камыш ответил на вопрос о, якобы, подготовке нападения со стороны России.

По его словам, ситуация крайне напряжённая не только на Украине, но также в Чёрном море и Тихом океане.

Польский министр обороны заявил, что именно по этой причине Варшава испытывает необходимость быть готовым к любому из возможных сценариев. В настоящие момент в польской армии проводится аудит, восполняется нехватка вооружения, а также экипировки для военнослужащих.

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#вооружения
#военные
#польша
#армия
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Путин поручил распространить дальневосточную ипотеку на участников спецоперации
05 февраля 2024, 10:34

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников специальной военной операции. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что правительство России должно выполнить поручение до 1 марта текущего года.

Распространить программу поручено не только на самих участников СВО, но и на членов семей тех россиян, которые погибли или умерли в ходе выполнения задач спецоперации на Украине.

Ответственным за выполнение поручения президент назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.

Ранее сообщалось, что правительство России уточнило правила назначения пособия на детей добровольцев.

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#владимир путин
#поручение
#правительство
#ипотека
#сво
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Стало известно, зачем приезжала Нуланд на Украину
AT: Нуланд приехала в Киев для предотвращения военного переворота на Украине
05 февраля 2024, 10:30

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приезжала в Киев 31 января, чтобы предотвратить возможный военный переворот на Украине. Такие данные приводит Asia Times.
«Почему Нуланд помчалась в Киев? Почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если дела в Киеве были бы плохи. Очевидно, они действительно опасались, что Залужный мог развернуть армию и использовать ее против Зеленского», — говорится в статье.

Автор уверен, что главной задачей Нуланд было успокоить главкома ВСУ Валерия Залужного, которого украинский лидер Владимир Зеленский хочет сместить с должности из-за неудач армии на поле боя. При этом в статье не исключается, что Залужный еще может пойти против Киева.

Напомним, что Нуланд прибыла в Киев 31 января. В одном из своих заявлений она обратилась к Владимиру Путину, пообещав ему «милые сюрпризы на поле боя». Так она сообщила, что на Украину из США поступили высокоточные реактивные снаряды GLSDB.

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#всу
#киев
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Путин поручил расширить перечень специальностей подготовки женщин в Академии ФСБ
05 февраля 2024, 10:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей подготовки женщин в Академии ФСБ. Ответственным за выполнение поручений назначен директор ведомства Александр Бортников.
Отмечается, что доложить о результатах работы необходимо до 1 июня.

Путин по итогам встречи с победителями и призёрами финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и их экспертами-наставниками заявил о необходимости рассмотреть возможность пополнения списка специальностей, на которых могут обучаться женщины в Академии ФСБ.

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#владимир путин
#фсб
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#женщины
#подготовка
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