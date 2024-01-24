В Кремле оценили кандидата в президенты Бориса Надеждина

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Кремль не рассматривает Бориса Надеждина как соперника Владимира Путина на президентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Анастасия Чинкова