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В Кремле оценили кандидата в президенты Бориса Надеждина

Песков: в Кремле не считают Надеждина соперником Путина на выборах
24 января 2024, 12:33
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Кремль не рассматривает Бориса Надеждина как соперника Владимира Путина на президентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В России оценили решение Турции одобрить вступление Швеции в НАТО
Депутат Чепа: остаётся сожалеть из-за одобрения Турцией заявки Швеции в НАТО
24 января 2024, 12:16

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Турция получила всё, о чём просила, поэтому теперь так просто одобрила заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, теперь остаётся только сожалеть о произошедшем.

Он подчеркнул, что в течение полутора лет власти Турции отказывались от одобрения заявки, при этом постоянно выпрашивая преференции в Евросоюзе. Теперь стало очевидно, что, скорее всего, они получили всё, что хотели.

Вместе с тем Чепа добавил, что срок вступления Швеции в НАТО будет зависеть от самого Альянса и властей государства.

Днём ранее парламент Турции большинством голосов одобрил заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Теперь ожидается подпись соответствующего указа президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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#турция
#швеция
#нато
#госдума
#россия
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«Проблемы у нас дома»: Американский эксперт развеял миф об угрозе со стороны РФ
Полковник Макгрегор заявил, что угрозы США со стороны России нет
24 января 2024, 11:55

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Угрозы со стороны России для Соединённых Штатов нет, об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.
«Советского Союза нет, Россия не представляет угрозы. Проблема у нас дома. Люди, представляющие наибольшую угрозу для страны, занимают «выборные» посты в нашем правительстве», — написал Макгрегор.

По его словам, сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как «ужасную».

Ранее Макгрегор также назвал абсурдом идею о возможном нападении России на Штаты. При этом, напомнил эксперт, сами США размещают свой военный контингент в Финляндии, граничащей с РФ. Он также предположил, что американские власти могут разместить в этой стране ракеты.

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#сша
#россия
#правительство
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Страны ЕС опасаются использования активов РФ для помощи Киеву, пишет Politico
Politico: страны ЕС боятся использования российских активов для помощи Украине
24 января 2024, 11:35

Фото: iStock/Jorisvo

Ряд стран Евросоюза по-прежнему обеспокоен последствиями использования замороженных российских активов для помощи Киеву. Об этом сообщает газета Politico.
Отмечается, что в первую очередь власти европейских государств обеспокоены угрозой ответных мер, которые могут быть приняты Россией. Также не ясны и правовые последствия такого шага.

Издание отмечает, что такие опасения могут привести к тому, что Евросоюз решится только на налогообложение прибыли от активов РФ для их дальнейшей отправки Украине.

Вместе с тем, бывший руководитель Всемирного банка Роберт Зеллик призвал не опасаться последствий такого решения, поскольку следует учесть и его выгоду. Он подчеркнул, что средства хранятся в Европе, поскольку там представлена надёжная и понятная система, которую не предоставляют конкуренты. При этом, хранение активов в России или Китае несёт за собой ещё больше рисков.

Ранее агентство Reuters также писало, что конфискация суверенных российских активов слишком рискованна, поэтому в настоящее время достаточно ввести налогообложение доходов.

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#евросоюз
#россия
#украина
#помощь
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Глава МИД Молдавии Попеску уходит в отставку
Глава МИД Молдавии Николай Попеску сообщил о намерении уйти в отставку
24 января 2024, 11:03

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Министр иностранных дел Молдавии Попеску сообщил о скором уходе в отставку. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что нынешний глава МИД Молдавии также оставляет пост вице-премьера.

Попеску пояснил, что выполнил все поставленные президентом страны Майей Санду задачи в сфере внешней политики. Теперь он намерен сделать паузу в своей политической карьере.

Вместе с тем, он подчеркнул, что продолжил поддерживать правительство и содействовать процессу интеграции Молдавии в Европейский союз.

Ранее министр сообщал, что страна завершит переговоры о вступлении в Евросоюз к 2030 году.

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#молдова
#мид
#политика
#правительство
#пост
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В CNN считают, что Байден одержит победу на праймериз в Нью-Гэмпшире
24 января 2024, 10:59

Фото: РИА Новости/Стрингер

Нынешний глава США Джозеф Байден одержит победу на праймериз в штате Нью-Гэмпшир среди кандидатов от Демократической партии, считают в CNN.
«Президент Джо Байден победит на праймериз в Нью-Гэмпшире по прогнозам CNN, что успокоит переживания демократов относительно того, что отстающий энтузиазм вокруг его кампании и отсутствие его имени в бюллетене могло привести к досадному поражению», — считают на телеканале.

Отмечается, что Джозеф Байден не стал вписывать своё имя в состав участников голосования, однако, на этот раз граждане США смогут самостоятельно вписать в биллютени своего кандидата. При этом, из-за того факта, что Байден не стал регистрироваться на голосование заранее, его победа будет носить исключительно символический характер, подчеркнули в CNN.

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#сша
#президент
#голосование
#джозеф байден
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Россия поддержала инициативы папы Римского по миру на Украине
Дипломат Солтановский: РФ поддерживает идеи Ватикана по миру на Украине
24 января 2024, 10:38

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Россия поддерживает инициативы папы Римского Франциска по достижению мира на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол РФ в Ватикане Иван Солтановский.
Он подчеркнул, что готов выслушать любые предложения, но заявление папы Римского особенно важно, поскольку исходит от авторитетного лидера.

Вместе с тем он добавил, что для украинских властей, наоборот, авторитетно лишь мнение политиков, которые заинтересованы не в завершении конфликта, а в его продолжении. Именно для этих целей они продолжают поставлять на Украину вооружение.

Также Солтановский подчеркнул, что Киев сам связал себе руки, поскольку на законодательном уровне запретил проведение переговоров с Россией.

При этом в Ватикане понимают все эти нюансы и учитывают их.

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#мир
#конфликт
#переговоры
#россия
#политика
#украина
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Фицо объяснил, почему не захотел поехать в Киев
Премьер Словакии Фицо рассказал, почему не хочет ехать в безопасный Киев
24 января 2024, 10:16

Фото: istock / Ruslan Lytvyn

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет ехать в безопасный Киев, поскольку он ближе к словацкой границе. Словацкий премьер отправится в Ужгороде в Закарпатье. Об этом информирует РИА Новости.

Он отметил, что сейчас считает Киев безопасным, так как обстановка вокруг украинской столицы спокойная.

«Вы были в Киеве? Прошу вас, <...> не создавайте такой образ. Существует конфликт, который локализован. Моя позиция такая: я хотел встретиться с господином Шмыгалем (Премьер-министр Украины - прим.ред.) на границе, они хотят Ужгород, Ужгород — на территории Украины, едем в Ужгород», — рассказал Фицо журналистам.
Он заявил, что сообщит Шмыгалю о планах блокировать членство Украины НАТО, так как оно может означать начало третей мировой войны.

Ранее Фицо заявил, что Украине придётся пойти на компромисс, чтобы достичь мира с Россией. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#конфликт
#министр
#новости
#нато
#киев
#словакия
#украина
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В России удивились участию Швейцарии в урегулировании конфликта на Украине
Захарова: РФ удивилась словам главы МИД Швейцарии о мире на Украине
24 января 2024, 10:08

Фото: iStock/ser-alim

Россия была удивлена словам МИД Швейцарии о поиске урегулирования конфликта на Украине по результатам встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Совбеза ООН. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Напомним, что глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис от обсуждения того, следует ли Украине отказаться от запрета на проведение переговоров с Россией. Он подчеркнул, что сейчас неподходящее время для затрагивания данного вопроса.

Захарова добавила, что была крайне удивлена тем, что МИД Швейцарии находится в поиске путей формулирования переговорного процесса по Украине.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также подчернкула, что Швейцария в настоящее время отказывается от нейтралитета в вопросе вооружённых конфликтов. По её словам, власти страны идут на такие шаги из-за западных государств.

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#мид рф
#украина
#россия
#переговоры
#мария захарова
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Биограф Шустер рассказал, как Зеленский жил в подземном бункере
24 января 2024, 09:57

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президенту Украины Владимиру Зеленскому очень тяжело жилось в бункере, об этом написал биограф Саймон Шустер, который провёл с украинским лидером год, цитаты из его книги The Showman приводит Bloomberg.
«В те первые дни я всех будил. У меня не было права спать, пока я не узнаю, какие удары и где были нанесены», — приводит издание слова президента.

Шустер рассказал, что убежище Зеленского расположено под его киевской резиденции. Отмечается, что у него была очень узкая кровать, на которой не удобно было ​ворочаться, а телефон президента постоянно звонил.

Сперва в бункере было мало его, однако, позже помощники Зеленского стали приносить ему вкусные завтраки. В убежище сохранялся запас алкоголя. Он оставался в наличии даже после того, как правительство запретило его продажу.

При этом, как пишет Шустер, помощница Зеленского рассказала о крайне тяжёлом физическом состоянии ​президента. По её словам, он был «похож на ходячий труп».

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#правительство
#владимир зеленский
#украина
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