Надеждин заявил, что планирует победить на выборах в Госдуму в 2026 году

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Политик Борис Надеждин планирует участвовать и победить на выборах в Госдуму в 2026 году. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Напомним, что Центризбирком отказался регистрировать Бориса Надеждина кандидатом на предстоящие президентские выборы. Такое решение было принято после анализа полученных в поддержку политика подписей. Оказалось, что количество недействительных подписей превышало допустимую норму. В связи с этим, Надеждин подал несколько исков в Верховный суд РФ, каждый из которых был отклонён.
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Анастасия Чинкова