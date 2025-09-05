«Надо до октября»: в Госдуме позвали Трампа в Россию для игры в гольф
Депутат ГД Журова пригласила Трампа в Россию для игры в гольф
Депутат Госдумы Светлана Журова пригласила президента США Дональда Трампа в Россию для игры в гольф. Об этом сообщает Sport24.
Олимпийская чемпионка заявила, что хочет сыграть с американским лидером на одном поле. Спортсменка также отметила, что ранее уже звала его с этой целью, и ее приглашение остается в силе.
«Если мы не играем на чистый счет, могу попробовать выиграть у Трампа. <…> У нас очень красивые поля, только надо сыграть до октября. В октябре Трампу будет холодновато играть — он же все-таки привык в теплых местах», — добавила Журова.Стоит отметить, что Трамп известен своей любовью к этой игре. Его внучка Кей является профессиональной гольфисткой.
Ранее глава Белого дома заявил, что в ближайшее время проведет новый разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.