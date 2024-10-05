Накануне 7 октября в Берлине проходят произраильская и пропалестинская акции

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В преддверии годовщины нападения радикального движения ХАМАС в Берлине проходит крупная демонстрация в поддержку Палестины. Практически одновременно в другой части столицы ФРГ проходит произраильская акция.
Поддерживающие Палестину активисты собрались неподалёку от берлинской площади Luftbrücke, передаёт корреспондент ТАСС. Они держат в руках флаги палестинские флаги, плакаты и лозунги. На транспарантах, в частности, написано: «Один год геноцида — мир наблюдает», «Мы против террора». Лозунги в поддержку Палестины раздаются на немецком, английском и французском языках. Слышны также арабские мелодии. Среди митингующих люди самого разного возраста — от совсем пожилых до молодёжи и даже детей.
Практически одновременно в другой части Берлина проходит манифестация в поддержку еврейского государства. Её участники прошли маршем от университета имени Гумбольдта в сторону Rosa-Luxemburg Platz, где проходит финальный митинг. Девиз акции можно прочитать на большом баннере: «Против антисемитского Интернационала». По наблюдениям корреспондента ТАСС, обе демонстрации проходят мирно, без эксцессов. Порядок на улицах охраняют около 500 полицейских.
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Александр Бойцов