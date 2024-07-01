Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Париже радикалы начали разбивать витрины и поджигать баки после итогов выборов

В Париже радикалы начали разбивать витрины и поджигать баки после итогов выборов

В Париже радикалы из black bloc бьют витрины и поджигают баки
01 июля 2024, 03:00
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Представители радикального движения black bloc начали разбивать окна кафе и поджигать мусорные баки в Париже после оглашения первых результатов парламентских выборов, передает РИА Новости.


Демонстрация началась на площади Республики в столице страны. Полицейские направили сотрудников в этот район. В течение нескольких часов демонстрация проходила мирно. Затем к демонстрации присоединились радикалы, которые начали запускать фейерверки и бить окна близлежащего кафе. Тогда полиция применила слезоточивый газ.

Ранее левые силы организовали большой митинг в Париже после того, как стали известны результаты парламентских выборов во Франции. Аналогичные демонстрации были организованы в Нанте, Лионе и других городах.

Читайте также:

Макрона обвинили в попытке создания хаоса во Франции

Супруга Макрона оказалась в неловкой ситуации на выборах

В Париже проходит масштабный митинг под лозунгами борьбы с фашизмом
#париж
#полицейские
#выборы
#парламент
#франция
#митинг
Достижения.рф