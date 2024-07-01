В Париже радикалы начали разбивать витрины и поджигать баки после итогов выборов

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Представители радикального движения black bloc начали разбивать окна кафе и поджигать мусорные баки в Париже после оглашения первых результатов парламентских выборов, передает РИА Новости.
Демонстрация началась на площади Республики в столице страны. Полицейские направили сотрудников в этот район. В течение нескольких часов демонстрация проходила мирно. Затем к демонстрации присоединились радикалы, которые начали запускать фейерверки и бить окна близлежащего кафе. Тогда полиция применила слезоточивый газ.
Ранее левые силы организовали большой митинг в Париже после того, как стали известны результаты парламентских выборов во Франции. Аналогичные демонстрации были организованы в Нанте, Лионе и других городах.
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Александр Климов