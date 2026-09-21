ЦИК привела новые данные по явке на выборы в Госдуму
Явка на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва составила 59,32%. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.
По ее словам, которые приводит ТАСС, свой голос отдали более 62,6 миллиона граждан — это самый высокий показатель за три последних избирательных цикла.
Для сравнения: в 2016-м явка составляла 47,88% (52,7 миллиона человек), а в 2021-м — 51,72% (56,5 миллиона). По сравнению с прошлыми выборами показатель вырос на 7,6 процентного пункта, а число проголосовавших — примерно на 6,13 миллиона человек.
Напомним, по предварительным результатам после обработки 95,18% протоколов участковых избирательных комиссий лидирует «Единая Россия». Партия набрала 57,83% голосов по единому федеральному округу и может получить 355 мест в Госдуме с учетом побед кандидатов в одномандатных округах.
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