Политолог Дробницкий: администрация Байдена будет мешать мирным инициативам Трампа

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Администрация президента США Джо Байдена будет пытаться мешать любым мирным инициативам по Украине от избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, действующую власть пугает возможность репрессий со стороны Трампа.
«Потому что они прекрасно понимают, что как только Трамп отделается от Украины и сделает вид, что он сделал жесткое предупреждение Си Цзиньпину, он тут же займется либералами, он займется репрессиями. У них есть мотивация — не давать Трампу спокойно жить, потому что, как только он осуществит хоть что-нибудь из того, что обещал по Украине, он займется репрессиями дома. А так, может быть, удастся его связать», — пояснил эксперт в беседе с RT.В то же время эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов добавил, что и отношения Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином будут непростыми. В беседе с «Известиями» он отметил, что следует ждать нового витка активности санкций.
«Уже звучали, как и от самого Трампа, так и от его окружения ряд инициатив, связанных в том числе с ограничением торговли с КНР. А с учетом веяний последних нескольких лет следует, наверное, ожидать нового витка, новой активности в сфере санкций», — указал Денисов.Читайте также:
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