В Сирии пригрозили военкорам

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Военкоры, освещавшие события на стороне власти бывшего сирийского президента Башара Асада, будут наказаны «в рамках правосудия переходного периода». Такое заявление сделали в Минцифры республики.
«Мы подтверждаем, что все военные журналисты, которые были частью информационной войны свергнутого режима Асада и способствовали напрямую или косвенно пропаганде его преступлений против сирийского народа, понесут справедливое наказание в рамках правосудия переходного периода», — гласит публикация.Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2024 году в стране поменялась власть после бегства Башара Асада в Россию.
Перед этим сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается вернуть в состав своей страны пять сирийских городов, потерянных во времена Первой Мировой войны. Читайте подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов