Наступают на пятки: В Кремле отметили популярность правых партий в ЕП

Фото: Официальный сайт Кремля
На выборах в Европейский парламент стала очевидна популярность правых партий, на это обстоятельство обратил внимание пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Мы также видим и динамику на повышение популярности правых партий (в Европейском парламенте — ред.). Эту динамику видно невооруженным взглядом и, безусловно, несмотря на то, что пока проевропейцы сохраняют свои лидирующие позиции, но со временем правые партии будут наступать им на пятки», — отметил Песков.
По словам спикера Кремля, в Москве пристально следят за ситуаций в ЕП. Особенно учитывая тот факт, что нынешнее французское правительство крайне враждебно настроено по отношению к Российской Федерации.
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Евгения Парфентьева