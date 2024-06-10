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Наступают на пятки: В Кремле отметили популярность правых партий в ЕП

10 июня 2024, 13:53
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

На выборах в Европейский парламент стала очевидна популярность правых партий, на это обстоятельство обратил внимание пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.


«Мы также видим и динамику на повышение популярности правых партий (в Европейском парламенте — ред.). Эту динамику видно невооруженным взглядом и, безусловно, несмотря на то, что пока проевропейцы сохраняют свои лидирующие позиции, но со временем правые партии будут наступать им на пятки», — отметил Песков.

По словам спикера Кремля, в Москве пристально следят за ситуаций в ЕП. Особенно учитывая тот факт, что нынешнее французское правительство крайне враждебно настроено по отношению к Российской Федерации.

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#дмитрий песков
#франция
#выборы
Президент Швейцарии Амхерд назвала количество стран-участниц саммита по Украине
Власти Швейцарии: В мирной конференции по Украине примут участие 90 стран
10 июня 2024, 14:50

Фото: istockphoto/william87

Для участия в конференции, посвящённой мирному урегулированию украинского конфликта, который пройдёт в швейцарском курорте Бюргеншток, зарегистрировались 90 стран. Об этом сообщила президент альпийской республики Виола Амхерд.
По её словам, половина государств представляют Европу и Северную Америку, другая половина — Южную Америку, Азию, Ближний Восток и Африку. На саммите многие государства, заявившие о своём участии, будут представлены на самом высоком уровне. Примерно половину будут представлять первые лица государств и правительств, остальных — премьер-министры и другие высокие лица.

Известно, что президент США Джозеф Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Также отказался от участия в саммите генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш.

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#швейцария
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США признали причастность к военным авиакатастрофам на территории РФ
Полковник Клементе: Американские ЗРК Patriot ВСУ сбили российские Ил-76 и Су-34
10 июня 2024, 14:42

Фото: iStock/porpeller

Российские военные самолёты Ил-76 и Су-34 были сбиты ЗРК Patriot ВСУ, с таким заявлением выступила помощница начальника штаба 10-й Армии США полковник Розанна Клементе в ходе конференции Fires Symposium.
«Ими была организована воздушная засада, и они смогли сделать это с нашими мобильными системами (Patriot — ред.). Ее возможности позволили экипажу поразить российский самолет А-50У, который был сбит в январе. Во время одной из таких засад у российской границы также были сбиты несколько российских истребителей Су-27», — прокомментировала катастрофы Клементе.

Предположительно, американская чиновница ошиблась. Она говорила о катастрофе Ил-76, который трагически разбился в Белгородской области, а также о крушении Су-35 и Су-34 в Брянской области. Обе катастрофы закончились большим количеством жертв.

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#сша
#пво
#украина
#самолёты
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Встреча глав МИД БРИКС началась с минуты молчания по погибшему руководству Ирана
10 июня 2024, 14:21

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Заседание совета министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде началось с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе президенте Ирана Эбрахиме Раиси и других иранских чиновниках.
«Предлагаю начать наше заседание с минуты молчания, чтобы принести соболезнования народу Ирана еще раз и, конечно, соболезнования семьям погибших», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии заседания совета министров министров иностранных дел стран БРИКС.

Напомним, во вторник, 10 июня, в Нижнем Новгороде началась двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС.

Вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

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В Кремле высказались о визите Путина во Вьетнам и Северную Корею
Песков: Кремль своевременно сообщит о визите путина во Вьетнам и Северную Корею
10 июня 2024, 13:29

Фото: Официальный сайт Кремля

В Кремле своевременно сообщат о визите российского лидера Владимира Путина во Вьетнам и Северную Корею, с таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что зарубежные визиты президента мы объявляем по согласованию с нашими зарубежными партнерами, с руководством тех стран, которые президент посещает. Поэтому, когда время настанет, мы будем делать соответствующие объявления», — прокомментировал ситуацию Песков.

30 мая спикер Кремля также анонсировал поездку главы российского государства во Вьетнам. Тогда он сообщил, что визит Владимира Путина подготавливается, а о его точных сроках будет известно позже. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дмитрий песков
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Осуждённый экс-премьер Казахстана Масимов попросил Токаева о помиловании
10 июня 2024, 13:24

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Бывший премьер-министр и экс-глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов обратился к президенту республики Касым-Жомарту Токаеву с просьбой о помиловании. Политик осуждён по статье о государственной измене после протестов в январе 2022 года.
Об этом сообщает агентство «Информбюро» со ссылкой на КНБ Казахстана. В настоящее время Масимов, которого следователи считают главным организатором массовых протестов в Казахстане, находится в следственном изоляторе КНБ. Он осуждён за государственную измену, попытку захвата власти и превышение полномочий.

В комитете нацбезопасности подтвердили, что осуждённым направлено ходатайство о помиловании на имя президента Казахстана. При этом в отношении Масимова ещё продолжается досудебное расследование по делу о взяточничестве и об отмывании денег.

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Президент Швейцарии Амхерд хочет провести саммит по Украине с участием России
10 июня 2024, 12:33

Фото: istockphoto/william87

Швейцария надеется, что мирная конференция по поводу урегулирования украинского конфликта, которая пройдёт в Бюргенштоке, приведёт к тому, что в следующем саммите примет участие Россия. Об этом заявила президент альпийской страны Виола Амхерд.
Во время пресс-конференции она сообщила о намерении запустить широко поддерживаемый процесс по достижению устойчивого и долгосрочного мира на Украине. А также создать условия для проведения следующего мирного саммита уже с участием России. По словам главы федеративной республики, эти планы могут осуществиться только при совместных действиях всех стран.

Конференция по урегулированию украинского конфликта пройдёт 15 и 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации из более чем 160 стран, однако Россию на саммит не позвали.

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#швейцария
#россия
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Талибы* прибыли на Международный форум министров образования в Казани
10 июня 2024, 11:49

Фото: istockphoto/Belyay

Делегация движения «Талибан»* прибыла в Казань. Её представители примут участие в работе Международного форума министров образования, проходящего в столице Татарстана.
В первый день визита делегации гостям из Афганистана показали интерактивный стол «Пирогов», сообщает РИА Новости. С помощью этого устройства школьники изучают основы анатомии.

Ранее афганское правительство направило представительную делегацию для участия в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Парадокс заключается в том, что после бегства из Кабула американцев власть в Афганистане принадлежит движению «Талибан»*, которое в России признано террористическим и запрещено.

На днях МИД и министерство юстиции РФ обратились к президенту Владимиру Путину с предложением исключить «Талибан»* из списка террористических организаций. Вопросом легитимности власти в Афганистане озабочены и другие государства. Например, в начале июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил об исключении «Талибана»* из перечня террористических организаций.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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#рф
#афганистан
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Партия Орбана ФИДЕС показала худший результат в истории выборов в Европарламент
10 июня 2024, 11:29

Фото: istockphoto/rarrarorro

Правоконсервативная венгерская партия ФИДЕС премьер-министра Виктора Орбана согласно предварительным данным подсчёта получает 44,6% голосов на выборах в Европарламент. Это наименьший результат за 20 лет.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Национального избирательного бюро республики. Последний раз партия Орбана набрала менее 50% голосов на выборах в Европарламент в 2004 году. Тогда свои голоса ей отдали 47,4% избирателей. Таким образом, ФИДЕС будет претендовать на 11 мандатов в Европарламенте, что значительно меньше, чем прогнозировалось на основании результатов опросов.

В то же время партия бывшего члена ФИДЕС Петера Мадьяра, который ныне возглавляет оппозиционную политическую силу ТИЗСА, набрала 30,1% голосов. Это значительно больше прогнозируемого результата. ТИЗСА добилась наилучшего результата для оппозиционных партий Венгрии за последние 14 лет.

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#выборы
#виктор орбан
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НАТО поддержало разработку автономных боевых роботов в Германии
НАТО поддержал разработку компанией ARX Robotics автономных боевых роботов
10 июня 2024, 11:29

Фото: iStock/RomanBabakin

Инновационный фонд НАТО (NIF) профинансировал производителя автономных боевых роботов ARX Robotics. Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что компания получила инвестиции в размере €9 млн. Из которых на НАТО приходится более половины. Эта сумма стала рекордной для первого этапа сбора среди европейских оборонных компаний. По словам гендиректора ARX Robotics, в настоящее время государства альянса не готовы к войне роботов, тогда как европейским армиям необходимы беспилотные системы.

«Эти системы должны быть простыми в производстве, децентрализованными и пригодными для развертывания в критических количествах», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что в России создали первый в мире наземный робот-камикадзе. Уточняется, что робот предназначен для поражения живой силы и техники противника, а также укреплений типа «зубы дракона». На сегодняшний день данная модель машины проходит всесторонние испытания, в особенности в зоне проведения специальной военной операции. Одна из ключевых характеристик машины — это грузоподъемность. У «Депеши» эта характеристика составляет 150 кг. Уточняется, что роботы-камикадзе могут минировать местность.

Германия призвала НАТО немедленно укрепить украинскую ПВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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