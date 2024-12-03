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В Брюсселе поделились сроками приема Украины в НАТО

В Брюсселе заявили, что в 2024 году не назовут Украине сроков приема в НАТО
Фото: iStock/RomanBabakin

Фото: iStock/RomanBabakin

Украина не получит конкретных обещаний о сроках вступления в НАТО на последней в этом году встрече министров иностранных дел альянса.
Как сообщил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе, этот вопрос на данный момент не подлежит решению. По словам источника, обсуждение сроков членства Украины в НАТО на текущем этапе лишено практического смысла, и излишнее внимание к этой теме со стороны Киева не принесет результатов.

Министры сосредоточатся на других аспектах сотрудничества и безопасности.



«Вопрос о сроках приема в альянс сейчас не может быть решен в принципе, поэтому никаких четких сроков министры не назовут. Украинская сторона зря педалирует сейчас эту тему», — уверенно заявил дипломат.
Первого декабря Владимир Зеленский заявлял, что страна может присоединиться к НАТО и во время боевых действий, за исключением пятой статьи. По его словам, Украина никогда не будет рассматривать вариант, при котором приглашение в Североатлантический альянс не будет касаться части ее территории.

Однако на следующий день бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил временные территориальные уступки Украины.

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#политика
В КНР немецких журналистов вытолкали из зала после критики Бербок
Handelsblatt: журналистов из ФРГ вытолкали из зала на встрече Бербок и Ван И
03 декабря 2024, 03:12

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник посетила Китай, где провела переговоры с главой китайского МИД Ван И. Беседа длилась почти три с половиной часа, но обсуждение украинского конфликта сопровождалось инцидентом: немецких журналистов вывели из зала до завершения выступления Бербок, сообщает Handelsblatt.
«Это происходит в Китае снова и снова и ясно дает понять, что публичная критика нежелательна», — сообщает газета.
В ходе переговоров Бербок обвинила Китай в поддержке России в рамках специальной военной операции, включая поставки дронов и оружия, что, по ее словам, противоречит интересам Европы. Китай отверг эти обвинения, заявив, что такие утверждения не соответствуют действительности.

Согласно заявлению китайского МИД, Ван И подчеркнул важность продвижения мирных переговоров и отметил, что двусторонние отношения не должны зависеть от третьих сторон. Он добавил, что различия между странами не должны мешать их сотрудничеству.

Ранее «Радио 1» передавало, что Китай изучает способы ослабления санкций на примере России.

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#переговоры
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Захарова дала совет сыну Байдена
Захарова предложила Хантеру Байдену начать помощь зависимым с Зеленского
03 декабря 2024, 00:40

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила сыну президента США Хантеру Байдену начать свою заявленную миссию по помощи людям с зависимостями с президента Украины Владимира Зеленского.
«Хантер Байден заявил, что после помилования посвятит жизнь помощи людям с зависимостями. Пусть начнет с Зеленского. У него зависимости сильные. И от наркотиков, и от Байденов», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
По словам Захаровой, Зеленский страдает от множества зависимостей, включая наркотическую и политическую, указывая на его связь с семьей Байденов.

Ранее Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что американские власти предали Владимира Зеленского. До этого она также отмечала, что американское правосудие «побоялось даже подступиться» к коррумпированной цепочке в США, «которая, очевидно, выстраивалась еще при (бывшем президенте США Бараке) Обаме».

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Президент Ирана заявил о планах на скорую встречу с Путиным
Пезешкиан: в ближайшем будущем состоится встреча с президентом России
03 декабря 2024, 00:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в ближайшем будущем.
Это заявление он сделал во время своего второго интервью на посту президента, которое транслировалось вечером в понедельник по государственному телевидению, передает РИА Новости.

Информация о предстоящей встрече также была подтверждена в официальном Telegram-канале иранского правительства.

«В ближайшем будущем у меня состоится встреча с президентом России», — приводятся слова президента в официальном Telegram-канале правительства Ирана.
Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что визит президента Ирана пока не запланирован и вряд ли состоится до конца года. Однако возможность оперативного согласования визита не исключается.

«Радио 1» также сообщало о том, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. За пару дней до этого постпред РФ назвал опасной резолюцию МАГАТЭ по Ирану.

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США выделили Украине очередной пакет военной помощи
Блинкен: Вашингтон выделяет Украине 725 миллионов на военную помощь
03 декабря 2024, 00:04

Фото: istockphoto/rarrarorro

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 725 миллионов долларов. По заявлению американского госсекретаря Энтони Блинкена, средства выделяются в рамках президентских полномочий по списанию вооружений со складов Минобороны США. Этот шаг направлен на усиление военного потенциала Украины в текущем конфликте.
«Это дополнительная помощь, предоставленная в рамках президентских полномочий по списанию со складов министерства обороны, оценивается в 725 миллионов долларов», — приводит слова в заявлении главы Госдепа РИА Новости.
Россия, в свою очередь, считает, что такие поставки оружия осложняют урегулирование конфликта и фактически вовлекают страны НАТО в противостояние.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются как законная цель для российских войск. Он также заявил в рамках встречи со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто в Москве, что призывы западных союзников Украины к прекращению огня, чтобы дать Киеву передышку, не являются путем к миру.

В Кремле считают, что наращивание военной помощи Украине Западом подрывает возможность переговоров и может привести к долгосрочным негативным последствиям. «Радио 1» также сообщало, как в России оценили предложение о быстром достижении мира на Украине.

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В Сирии при поддержке сил РФ армия нанесла удары по террористам
За сутки ВКС РФ и сирийская армия ликвидировали не менее ста террористов
02 декабря 2024, 22:58

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Сирийская армия при поддержке российской авиации за последние сутки уничтожила более 100 террористов в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо.
Данные об этих событиях предоставил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

В ходе операции нанесены ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков, их технике, складам с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также командным пунктам и артиллерийским расчетам. Были ликвидированы колонны техники и системы РСЗО. Операция стала частью усилий сирийской армии и ВКС России по отражению террористической агрессии в указанных регионах.

В то же время, в районе Эт-Танф зафиксированы восемь случаев нарушения правил использования воздушного пространства Сирии авиацией международной коалиции под руководством США. Истребители F-15 дважды появлялись в воздушном пространстве парами.

Также известно, что воздушно-космические силы (ВКС) России совместно с сирийской армией уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники в воскресенье, 1 декабре, в Идлибе, Хаме и Алеппо.

При этом вечером 2 декабря «Радио 1» сообщало, что боевики захватили Алеппо с поддержкой США и Украины в Сирии.

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#сирия
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Шольц направил «послание» Путину из Киева
Из Киева Шольц заявил Путину о неизменности немецкой помощи Украине
02 декабря 2024, 22:55

Фото: iStock/alzay

Находясь с визитом в Киеве, канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту России, подчеркнув, что Германия намерена поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется.
Канцлер Германии заверил, что его страна останется верной своему курсу, оказывая всестороннюю помощь украинскому народу. Сообщение канцлера появилось на его официальной странице в соцсети Х.

В своём обращении к Владимиру Путину канцлер акцентировал, что западные союзники не собираются ослаблять свои усилия в поддержке Киева. Германия, по его словам, продолжит обеспечивать стабильность и поддержку Украины в этом сложном периоде.

«Мое послание из Киева Путину: Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется», — заявил Шольц.

Визит Шольца в столицу Украины стал ещё одним свидетельством решимости Германии сохранить курс на поддержку Украины в её противостоянии с Россией. Ранее Олаф Шольц заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским объявит об очередных поставках вооружения Киеву на сумму 650 миллионов евро.

Незадолго до этого в Германии заявили о критической ситуации для ВСУ.

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#олаф
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Путин пошутил про выборы в Румынии
Путин о выборах в Румынии: кандидат не понравился, решили пересчитать голоса
02 декабря 2024, 19:42

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин объяснил готовность Румынии повторно провести первый тур президентских выборов. Об этом он сообщил на встрече в Ново-Огарево с участниками Международного конгресса молодых ученых.
По словам российского лидера, на выборах в Румынии «кандидат не понравился, решили пересчитать голоса». Путин отметил, что таким образом результаты выборов разочаровали власти страны.

Напомним, в Румынии 24 ноября состоялись президентские выборы, которые проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура 1 место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов.

29 ноября выяснилось, что первый тур президентских выборов в Румынии будет проведен снова в случае отмены результатов Конституционным судом страны.

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Уволившийся из ВСУ генерал Марченко заявил о глобальной коррупции на Украине
02 декабря 2024, 18:34

Фото: iStock/Silent_GOS

Уволившийся из ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко заявил о глобальной коррупции на Украине, из-за чего у бизнеса «опускаются руки» и он все меньше помогает армии. Об этом информирует «Страна.ua».
По его словам, раньше бизнес активно помогал ВСУ, однако теперь у его представителей нет никакого желания это делать. Марченко пояснил, что на сегодняшний день большинство украинских предпринимателей заинтересованы в продаже своего бизнеса, а также в переезде в другую страну.

Марченко, по данным из открытых источников, уволился из украинской армии в начале прошлого месяца по состоянию здоровья.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что солдаты ВСУ жалуются на коррупцию в армии и вымогательство денег со стороны командования. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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РИА Новости: боевики захватили Алеппо с поддержкой США и Украины в Сирии
02 декабря 2024, 17:25

Фото: istockphoto/zabelin

Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* (в прошлом называлась «Джебхат ан-Нусра»*) захватили Алеппо в Сирии, используя американские передовые технологии, а также поддержку украинских советников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источники.
«Боевики группировки «ан-Нусра»* не имеют опыта применения высоких технологий, и освоить их не было бы возможно без советников с Украины, из «Исламской партии Туркестана»* и сирийских офицеров (которые перешли на сторону террористов. — Прим. ред.)», — сказано в публикации.
Уточняется, что у террористов были дроны с GPS и ИИ. Они пользовались техникой с большого расстояния.

Источник резюмировал, что сирийские военные впервые с 2011 года имеют дело с мощными средствами, обеспечивающими противнику радиоэлектронную борьбу.

Ранее сообщалось, сколько боевиков ликвидировали в Сирии при участии российской армии.

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*Запрещенные в России террористические организации
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