В Брюсселе поделились сроками приема Украины в НАТО

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник посетила Китай, где провела переговоры с главой китайского МИД Ван И. Беседа длилась почти три с половиной часа, но обсуждение украинского конфликта сопровождалось инцидентом: немецких журналистов вывели из зала до завершения выступления Бербок, сообщает Handelsblatt.