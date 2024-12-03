В Брюсселе поделились сроками приема Украины в НАТО

Фото: iStock/RomanBabakin
Украина не получит конкретных обещаний о сроках вступления в НАТО на последней в этом году встрече министров иностранных дел альянса.
Как сообщил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе, этот вопрос на данный момент не подлежит решению. По словам источника, обсуждение сроков членства Украины в НАТО на текущем этапе лишено практического смысла, и излишнее внимание к этой теме со стороны Киева не принесет результатов.
Министры сосредоточатся на других аспектах сотрудничества и безопасности.
Однако на следующий день бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил временные территориальные уступки Украины.
Читайте также:
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
В России оценили заявление ЕС об отправке войск на Украину
Российский офицер рассказал о боях в Курской области
Министры сосредоточатся на других аспектах сотрудничества и безопасности.
«Вопрос о сроках приема в альянс сейчас не может быть решен в принципе, поэтому никаких четких сроков министры не назовут. Украинская сторона зря педалирует сейчас эту тему», — уверенно заявил дипломат.Первого декабря Владимир Зеленский заявлял, что страна может присоединиться к НАТО и во время боевых действий, за исключением пятой статьи. По его словам, Украина никогда не будет рассматривать вариант, при котором приглашение в Североатлантический альянс не будет касаться части ее территории.
Однако на следующий день бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил временные территориальные уступки Украины.
Читайте также:
Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
В России оценили заявление ЕС об отправке войск на Украину
Российский офицер рассказал о боях в Курской области
Мария Моисеева