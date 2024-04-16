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НАТО начало проводить тренинги для младших специалистов армии Узбекистана

16 апреля 2024, 18:48
Фото: iStock/Derek Brumby

Фото: iStock/Derek Brumby

Инструкторы НАТО начали проводить обучение военных Узбекистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
Обучение проходит на базе центра подготовки младших специалистов Минобороны страны. Продлится оно до 20 апреля. Специалисты из НАТО уже успели ознакомиться с материальной базой и условиями, которые созданы в военном центре.

«Были организованы тренинги по ряду тем по подготовке и квалификации сержантов в странах-членах НАТО, а также состоялся обмен взаимными мнениями по данной теме», — отмечается на сайте.



Ранее сообщалось, что НАТО проведет учения на границе с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#обучение
#нато
#минобороны
#узбекистан
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США ищут способ использовать суверенные активы России для помощи Украине
Йеллен: США ищут способ использовать суверенные активы РФ для помощи Украине
16 апреля 2024, 17:50

Фото: iStock/Jon Rehg

Вашингтон ищет способ использовать суверенные активы России для поддержки Украины. Об этом заявила глава американского минфина Джанет Йеллен во время брифинга.
По словам Йеллен, Киеву необходимо гораздо больше поддержки, чем ему предоставляют Штаты сейчас. Она отметила, что Минфин работает над задачей представить план по использованию российских активов на встрече лидеров G7 в июне.

Уточняется, что в числе возможных мер рассматривается фактическая конфискация и возможность использовать средства в качестве обеспечительной меры.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ.

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#россия
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#рф
#украина
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Стало известно, случится ли конфликт между Японией и Южной Кореей из-за Токто
Политолог Солонников: Токто не станут причиной конфликта Японии и Южной Кореи
16 апреля 2024, 17:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Политолог Дмитрий Солонников выразил уверенность в том, что острова Токто не станут причиной конфликта между Японией и Южной Кореей.
Он пояснил, что проблемы маленьких территорий есть везде, но далеко не всегда из-за них происходят глобальные конфликты.

«Мы видим активное усиление взаимодействия Японии, Южной Кореи и США, активизацию двухсторонних, трёхсторонних и пятисторонних, включая Австралию, Филиппины, иногда Канаду, манёвров, переговоров. Так что всё там будет пока что в рамках той стратегии, которую рисует гегемон региона — США», — добавил в беседе с «Известиями» специалист.

Он добавил, что США попытаются в том числе из этих двух стран сделать объединение, направленное против России и Китая, поэтому тема островов здесь никакого значения не имеет.

Ранее сообщалось, что Япония решила сохранить участие в российских нефтегазовых проектах на Сахалине. Как заявили в японском МИДе, Токио сохранит доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», поскольку считает их важными для энергобезопасности.

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#сша
#япония
#южная корея
#политика
#остров
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В НАТО пугают Европу «гибридной войной» с Россией
Guardian: командование НАТО пугает Европу «гибридной подводной» войной с Россией
16 апреля 2024, 17:15

Фото: iStock/RomanBabakin

Заместитель командующего объединенного командования военно-морских сил НАТО вице-адмирал Дидье Малетерр пугает Европу якобы исходящей от России угрозой «подводной гибридной войны». Об этом сообщает Guardian.
По его словам, РФ намерена нарушать работу кабелей и трубопроводов. Малетерр утверждает, что таким способом Москва хочет навредить экономике Европы.

Вице-адмирал отметил, что «подводная гибридная война» России может угрожать безопасности около миллиарда человек в Европе и Северной Америке.

Ранее сообщалось, что НАТО проведет учения в Финляндии на границе с Россией. К учениям привлекут около 20 тысяч военнослужащих из стран Североатлантического альянса. По предварительным данным, в учениях примут участие военные Финляндии, США, Великобритании, Латвии и Эстонии.

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#москва
#сша
#учения
#война
#человек
#нато
#всу
#рф
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«Потерянные годы»: в Германии высказались о представительстве фон дер Ляйен в ЕК
Минфин ФРГ: Урсула фон дер Ляйен является бюрократическим бременем Евросоюза
16 апреля 2024, 16:30

Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер в ходе экономического конгресса заявил, что бюрократическое бремя экономики Евросоюза должно носить имя главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. А пять лет её председательства он назвал «потерянными годами».
Он подчеркнул, что последние пять лет с точки зрения конкурентоспособности Евросоюза были потеряны. Теперь перед политиками стоит задача — не потерять её пять.

Линднер также указал на необходимость удвоения потенциального роста немецкой экономики. Первым шагом он назвал поднятие уровня от 0,5% до 1%, то есть до показателей до пандемии коронавируса.

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#германия
#еврокомиссия
#политика
#экономика
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Путин обсудил с президентом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Путин по просьбе Ирана провел телефонный разговор с президентом Раиси
16 апреля 2024, 16:12

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, в ходе которых главы государств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после удара Израиля и ответных мерах со стороны Тегерана, сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин выразил надежду на то, что стороны конфликта не допустят усугубления ситуации и проявят сдержанность.

В свою очередь, Раиси сообщил, что действия Ирана были вынужденными, отметив при этом, что удары по территории Израиля были ограниченными. Также иранский лидер добавил, что страна не заинтересована в эскалации.

Главы государств пришли к выводу, что причины событий на Ближнем Востоке кроются в неразрешенном конфликте между Палестиной и Израилем.

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#владимир путин
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#иран
#израиль
#переговоры
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Иранский депутат Наджафабади объяснил право Ирана отвечать Израилю
16 апреля 2024, 15:50

Фото: iStock/ivanmollov

Представитель еврейского меньшинства в иранском парламенте Хомаюн Самейя Наджафабади заявил о праве Ирана отвечать на агрессию Израиля для защиты себя и своих интересов.
«Иран защищал свои национальные интересы. Атака на иранское дипломатическое представительство где бы то ни было — это атака на территорию Ирана, и, разумеется, Иран был вправе ответить», — заявил в беседе с RT Наджафабади.

А обозреватель Сергей Латышев высказал мнение о том, что в дальнейшем противостоянии Ирана и Израиля первый одержит победу.

«Иран выиграет, даже если Израиль решится в одиночку нанести по нему ответный удар, который Тегеран наверняка использует как повод открыто приступить к созданию ядерного оружия», — приводит «Царьград» слова Латышева.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби объяснил, почему США не участвуют в отражении воздушных атак на Украину. Он сравнил украинский конфликт с ситуацией вокруг Израиля, где американские силы принимали непосредственное участие в отражении атак Ирана.

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#сша
#израиль
#конфликт
#мнение
#иран
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Путин распространил выплаты добровольцам СВО на контрактников Росгвардии
16 апреля 2024, 15:48

Фото: сайт Кремля

Бойцы добровольческих формирований Росгвардии, участвующие в СВО на Украине, также будут получать компенсации. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в указ президента РФ от 03.08.2023 №582 «О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан Российской Федерации, пребывающих в добровольческих формированиях».

«Предоставить гражданам Российской Федерации, пребывающим (пребывавшим) в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (войска национальной гвардии Российской Федерации), страховые гарантии в виде компенсации», — говорится в тексте указа.
Новый указ дает право получения компенсаций добровольцам, которые служат в войсках национальной гвардии России. Бойцы, участвующие в СВО будут получать компенсации за ранение или по инвалидности, а их родные — в случае смерти военнослужащих.

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Стало известно о влиянии на Макрона попыток «застать врасплох» Путина
Bloomberg: попытки Макрона «застать врасплох» Путина заставляют его нервничать
16 апреля 2024, 15:43

Фото: сайт Кремля

Попытки президента Франции Эммануэля Макрона «застать врасплох» российского лидера Владимира Путина заставляют нервничать самого французского лидера. Об этом сообщает издание Bloomberg.
В качестве примера агентство привело ситуацию, которая развернулась в конце февраля. Тогда Макрон отказался исключать возможность отправки западных войск на Украину. Это заявление вызвало критику как в России, так и на Западе. По данным Politico, оно было рассчитано на то, чтобы дать сигнал Москве «не делать глупостей», а также поставить перед ней «стратегическую дилемму».

Эта попытка заставить Путина гадать побудила власти Германии отвергнуть эту идею и тем самым развеять возникшую двусмысленность.

Также вторым примером является попытка Макрона добиться перемирия в период проведения Олимпийских игр в Париже. Теперь он намерен убедить председателя КНР Си Цзиньпина оказать влияние на Путина. Российский президент, в свою очередь, заявил, что готов рассматривать любые вопросы, однако исходить будет исключительно из интересов России и ситуации на фронте.

Кроме того, агентство отмечает, что Франция впервые за долгое время вышла на прямой контакт с Россией, когда министр обороны страны Себастьян Лекорню провёл телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу.

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#эммануэль макрон
#владимир путин
#политика
#франция
#россия
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Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине
16 апреля 2024, 15:41

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий правила проведения мобилизации. Текст документа опубликован на сайте Верховной Рады.
Закон вступил в силу через месяц.

Верховная Рада прежде одобрила законопроект, который предусматривает ряд ужесточений в отношении подпадающих под мобилизацию граждан страны. У правоохранителей появилось право задерживать военнообязанного за отсутствие военного билета. За неявку в военкомат по уже врученной повестке гражданам Украины грозит уголовная ответственность.

Прежде украинское издание Страна.ua опубликовало данные о количестве мужчин, которые обязаны пройти мобилизацию по новому закону. По мнению журналистов, такие поправки в закон о призыве на службу могут негативно сказаться на экономике страны. Подробности читайте в материале «Радио 1».


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