НАТО начало проводить тренинги для младших специалистов армии Узбекистана

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Инструкторы НАТО начали проводить обучение военных Узбекистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
Обучение проходит на базе центра подготовки младших специалистов Минобороны страны. Продлится оно до 20 апреля. Специалисты из НАТО уже успели ознакомиться с материальной базой и условиями, которые созданы в военном центре.
Ранее сообщалось, что НАТО проведет учения на границе с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Были организованы тренинги по ряду тем по подготовке и квалификации сержантов в странах-членах НАТО, а также состоялся обмен взаимными мнениями по данной теме», — отмечается на сайте.
Ранее сообщалось, что НАТО проведет учения на границе с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова