Поддерживающий Киев кандидат в президенты Словакии Корчак признал поражение на выборах

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Бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок признал свое поражение на президентских выборах и поздравил спикера Национального совета Словакии, лидера партии «Голос – социальная демократия» Петера Пеллегрини с избранием на пост главы государства, передает ТАСС.
«Я разочарован», – признался он.
Но политик сказал, что он спортсмен и умеет с честью принимать поражения. Он выразил надежду, что Пеллегрини будет «суверенным президентом», который сможет правильно отстаивать интересы Словакии.
Однако, он считает, что финансирование предвыборной кампании его соперника не отличалось прозрачностью. Коркок заявил, что не потерпит, чтобы его сторонники распространяли ложную информацию о том, что он – сторонник войны. Бывший министр иностранных дел также призвал защищать демократию в Словакии.
Ранее спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини, выступающий против поставок оружия на Украину, заявил, что страна выступает за мир, а не за войну.
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