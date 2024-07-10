Нацразведка США обвинила Россию в якобы попытке вмешаться в ход выборов

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США якобы фиксируют попытки России оказать влияние на американских избирателей и очернить конкретных политических деятелей в преддверии президентских выборов. Такое заявление сделал представитель офиса директора нацразведки США, слова которого передаёт агентство Reuters.
При этом отмечается, что в Соединённых Штатах не наблюдают планов по снижению или уничтожению возможности проведения выборов, которые запланированы на ноябрь этого года.
Также представитель добавил, что Китай, в свою очередь, не собирается никак влиять на ход и итоги президентских выборов в США.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в ход выборов в США, поэтому не планирует это делать и в настоящее время.
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Также представитель добавил, что Китай, в свою очередь, не собирается никак влиять на ход и итоги президентских выборов в США.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не вмешивалась в ход выборов в США, поэтому не планирует это делать и в настоящее время.
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Анастасия Чинкова