В РФ не исключили возобновления экономических связей с Болгарией

21 апреля 2026, 14:38

Политолог Бардин: Брюссель так сильно давил на Орбана, что проморгал Болгарию

Победившая на выборах партия Румена Радева не является антироссийской. Об этом рассказал политолог Максим Бардин.





В Болгарии состоялись парламентские выборы, на которых победу одержала политическая партия «Прогрессивная Болгария», лидером которой является экс-президент страны Румен Радев.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Бардин отметил, что Радев создал партию накануне выборов, и она не является антироссийской. Сам же Радев неоднократно заявлял о необходимости возобновления экономических отношений с Россией, напомнил эксперт.





«Руководство Евросоюза увлеклось ситуацией в Венгрии, давило на Виктора Орбана и чрезмерно поддерживало Петера Мадьяра, поэтому на Болгарию банально не хватило внимания и ресурсов. Таким образом, Болгария в ближайшее время может стать своеобразным островом евроскептицизма», — считает Бардин.