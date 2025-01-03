Названа дата прощания с экс-депутатом Госдумы Алкснисом

Фото: istockphoto/iZhenya
С бывшим депутатом Госдумы Виктором Алкснисом простятся в грядущее воскресенье, 5 января, пишет РБК, ссылаясь на семью «Черного полковника».
Прощание пройдет в Траурном зале ЦКБ «РЖД-Медицина». По словам родственников, прощальная церемония запланирована в период с 10 до 11 утра.
На похоронах поприсутствуют родные и друзья Алксниса. Экс-депутат умер накануне в четверг, 2 января, а в ночь на 30 декабря мужчину ударил геморрагический инсульт, вызвавший кому. К сожалению, Алксниса из нее вывести не удалось.
Прозвище «Черный полковник» усопший получил за поддержку ГКЧП.
Перед этим стало известно о смерти заслуженной артистки РСФСР Генриэтты Ромодиной.
Читайте также:
Умерла экс-гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая
Умер актер фильма «Эйс Вентура»
В Башкирии умер кураист и композитор Мухарам Салимов
На похоронах поприсутствуют родные и друзья Алксниса. Экс-депутат умер накануне в четверг, 2 января, а в ночь на 30 декабря мужчину ударил геморрагический инсульт, вызвавший кому. К сожалению, Алксниса из нее вывести не удалось.
Прозвище «Черный полковник» усопший получил за поддержку ГКЧП.
Перед этим стало известно о смерти заслуженной артистки РСФСР Генриэтты Ромодиной.
Читайте также:
Умерла экс-гендиректор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая
Умер актер фильма «Эйс Вентура»
В Башкирии умер кураист и композитор Мухарам Салимов
Никита Кротов