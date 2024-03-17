Названа явка подмосковных избирателей на выборах президента к 12 часам

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой
Мособлизбирком назвал явку избирателей на территории Подмосковья по состоянию на 12 часов. На участки пришли 2 942 918 человек, то есть 54,99%. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 798 873 человека – 92,48% от общего числа подавших заявления.
Как ранее заявил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс, сегодня в регионе ожидается самая большая явка за три дня голосования.
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Лора Луганская