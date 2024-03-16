Названа явка подмосковных избирателей на выборах президента к 15 часам

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Стала известна явка избирателей Подмосковья на выборах президента России по состоянию на 15:00 субботы. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«На участках явка составила 1 974 259 человек, то есть 37,14%. Дистанционным электронным голосованием воспользовались 742 301 человек, или 85,93%», – говорится в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.В Московской области в субботу проходит второй день основного этапа голосования на выборах президента России. В 8 утра открылись 3 936 избирательных участков.
За ходом голосования в Московской области следят 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.
Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.
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