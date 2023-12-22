Названы последствия отказа Украины от российского газа для Европы

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Государства Европы могут столкнуться с проблемами из-за отказа Украины от транзита российского газа в Европу. Потребителей ожидает повышение цен, а также перемещение производства. Об этом пишет Focus.
В материале сказано, что европейский газовый рынок тесно связан и из-за действий Киева топливо станет очень дорогим для жителей Германии. Профессор экономики и энергетики Мюнхенского технического университета Светлана Ионникова заявила, что этот шаг со стороны Украины может привести не только к повышению стоимости газа, но и к переносу производства. Около 5-10% промышленных производственных мощностей Германии могут перевести за границу, полагает Ионникова.
До этого молдавский политик и оппозиционер Илан Шор высказался о необходимости возвращения российского рынок сбыта Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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