Названы сроки вступления Украины в ЕС

16 июня 2026, 17:43

Политолог Солонников: Украина может вступить в ЕС через 5–10 лет

Фото: iStock/artJazz

Вступление Украины в ЕС может произойти не ранее чем через пять лет при условии восстановления экономики страны и проведения необходимых реформ. Так считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.





Ранее в рамках межправительственной конференции в Люксембурге председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о начале переговоров ЕС и Украины о ее членстве в блоке. При этом глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что этот путь будет трудным для Киева, пишут argumenti.ru.



Руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии Анита Орбан подчеркнула, что переговоры ЕС с Украиной будут остановлениы при нарушении соглашения с Будапештом о восстановлении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.



В разговоре с изданием «Абзац» Солонников подчеркнул, что для вступления в ЕС Украине придется привести свое законодательство в соответствие с европейскими правилами, провести демократические выборы и победить коррупцию.





«Украина сможет вступить в Евросоюз после того, как ее экономика будет каким-то образом восстановлена. Здесь будут рассчитывать на США и какие-то специальные деньги ЕС. Возможно, будет создан отдельный фонд по восстановлению Украины, куда всем предложат скинуться», — отметил эксперт.