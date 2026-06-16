Названы сроки вступления Украины в ЕС
Вступление Украины в ЕС может произойти не ранее чем через пять лет при условии восстановления экономики страны и проведения необходимых реформ. Так считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Ранее в рамках межправительственной конференции в Люксембурге председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о начале переговоров ЕС и Украины о ее членстве в блоке. При этом глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что этот путь будет трудным для Киева, пишут argumenti.ru.
Руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии Анита Орбан подчеркнула, что переговоры ЕС с Украиной будут остановлениы при нарушении соглашения с Будапештом о восстановлении прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
В разговоре с изданием «Абзац» Солонников подчеркнул, что для вступления в ЕС Украине придется привести свое законодательство в соответствие с европейскими правилами, провести демократические выборы и победить коррупцию.
«Украина сможет вступить в Евросоюз после того, как ее экономика будет каким-то образом восстановлена. Здесь будут рассчитывать на США и какие-то специальные деньги ЕС. Возможно, будет создан отдельный фонд по восстановлению Украины, куда всем предложат скинуться», — отметил эксперт.
Он уточнил, что Киев сможет претендовать на членство в ЕС только после того, как выполнит все условия. В лучшем случае это произойдет через пять лет, а в худшем — через десять, заключил Солонников.