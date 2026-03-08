ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану, заявили в Израиле
ОАЭ впервые нанесли удар по Ирану. Об этом сообщили израильский портал Ynet, а также военный корреспондент телеканала «Kan 11» Итай Блюменталь.
По данным источников, целью стали опреснительные сооружения. В Израиле эту атаку рассматривают как предупреждение Ирану. Оно заключается в том, что если Иран продолжит бить по ОАЭ, то последние могут присоединиться к военной кампании против него, пусть и в ограниченном формате.
При этом официальных сообщений от Минобороны ОАЭ об ударах по Ирану не поступало. Ведомство отчиталось лишь о сбитых баллистических ракетах и беспилотниках, часть из которых упала на территории страны. В результате иранской атаки погибли четыре человека.
Ранее в США заявили о потере способности эффективного сдерживания России и Китая на фоне истощения собственных арсеналов из‑за конфликта с Ираном.
