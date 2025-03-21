NBC: Байден намерен вернуться в большую политику для помощи демократам

Джозеф Байден (Фото: whitehouse.gov)
Бывший президент США Джозеф Байден планирует активно включиться в новые избирательные компании Демократической партии на федеральных выборах и даже выборах на уровне штатов. Он уже встречался с некоторыми лидерами демократов.
О всплеске политической активности у престарелого экс-президента рассказал телеканал Fox News со ссылкой на информацию, полученную от источников в ближайшем окружении Байдена. Уточняется, что один из тех, с кем встречался бывший глава государства, был новый председатель Национального комитета партии Кен Мартин. Во время встречи однопартийцы обсуждали будущие предвыборные кампании.
По словам собеседников телеканала, Байден планирует заняться сбором средств на эти самые кампании на фоне рекордно низкого уровня популярности и доверия Демократической партии. Наиболее значимая из них — промежуточные выборы в Конгресс в 2026 году. В настоящее время обе палаты высшего законодательного органа страны контролируются соперниками-республиканцами.
Отмечается, что среди лидеров демократов отсутствует единство по поводу того, как можно использовать усилия Байдена для поднятия авторитета и укрепления позиций среди избирателей. Для многих его фигура прочно ассоциируется с поражением в 2024 году, а сам он является скорее «символом прошлого партии, чем её будущего».
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По словам собеседников телеканала, Байден планирует заняться сбором средств на эти самые кампании на фоне рекордно низкого уровня популярности и доверия Демократической партии. Наиболее значимая из них — промежуточные выборы в Конгресс в 2026 году. В настоящее время обе палаты высшего законодательного органа страны контролируются соперниками-республиканцами.
Отмечается, что среди лидеров демократов отсутствует единство по поводу того, как можно использовать усилия Байдена для поднятия авторитета и укрепления позиций среди избирателей. Для многих его фигура прочно ассоциируется с поражением в 2024 году, а сам он является скорее «символом прошлого партии, чем её будущего».
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Александр Бойцов