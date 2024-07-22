NBC: Байден выступит с речью перед американцами по возвращении в Вашингтон

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Хозяин Белого дома Джо Байден готовит речь для американцев, с которой планирует обратиться к народу через несколько дней. Как передает NBC, это произойдет, возможно, по возвращении политика в Вашингтон.
«Байден и его ближайшие помощники начали работу над речью, о которой он упомянул в своем воскресном письме, пообещав «в подробностях» объяснить, почему он решил выйти из кампании 2024 года», — говорится в публикации.
Сейчас заокеанский лидер на самоизоляции в своей резиденции в Делавэре. Отмечено, что будущая речь станет для Байдена «первым масштабным событием» после возвращения в столицу.
Когда конкретно выступит глава США пока неизвестно, есть лишь предположение, что все состоится в Белом доме. Врач должен осмотреть политика, хотя тот выразил готовность «вернуться уже завтра», пишут журналисты.
Ранее Байден заявил о снятии своей кандидатуры с выборов. В Кремле прокомментировали, что решение неудивительное, а глава киевского режима Владимир Зеленский назвал его «мужественным».
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Никита Кротов